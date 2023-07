Video şocant în India! Două femei sunt scoase dezbrăcate pe stradă de un grup de bărbaţi înainte de a fi violate în grup

O înregistrare video care arată două femei dezbrăcate scoase „la paradă” pe stradă de o mulţime de bărbaţi, înainte de a fi violate în grup, în statul Manipur din nord-estul Indiei, care este afectat de conflicte etnice violente, a stârnit un nou scandal şi indignare în cea mai populată ţară din lume, relatează BBC.

De mai bine de două luni, violenţe soldate cu morţi au aruncat Manipur, un stat indian pitoresc care se învecinează cu Myanmar, într-o stare de război interetnic. Ciocnirile dintre membrii comunităţilor tribale Meitei, majoritară, şi Kuki, minoritară, au dus la segregarea completă a acestora. Cel puţin 130 de persoane au murit şi 60.000 au fost nevoite să fugă. Cele două femei, care sunt Kuki, au fost agresate de bărbaţi din grupul Meitei.

Videoclipul îngrozitor cu cele două femei a fost distribuit pe scară largă pe reţelele de socializare începând de miercuri. Imaginile, cu puternic impact emoţional, arată cum sunt târâte şi pipăite de o mulţime de bărbaţi care apoi le împing pe un câmp.

Poliţia a declarat că a deschis un caz de viol în grup şi a arestat un bărbat, adăugând că şi alte persoane vor fi reţinute în curând.

Joi, sesiunea parlamentului de la Delhi a fost întreruptă, legislatorii cerând o dezbatere pe această temă.

De asemenea, premierul Narendra Modi a declarat că incidentul a "făcut de ruşine India" şi a promis că "niciun vinovat nu va fi cruţat".

"Asigur naţiunea că legea îşi va urma cursul cu toată puterea sa. Ceea ce s-a întâmplat cu fiicele din Manipur nu poate fi iertat niciodată", a declarat el, rupând în cele din urmă tăcerea cu privire la ceea ce se întâmplă în Manipur la mai bine de două luni de la izbucnirea violenţelor etnice.

Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie a Indiei, DY Chandrachud, şi-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la agresiune, afirmând că instituţia pe care o conduce este "profund tulburată de acest videoclip". Cerându-i guvernului să informeze instanţa cu privire la măsurile luate împotriva acuzatului, preşedintele Curţii Supreme de Justiţie a declarat: "Vom lua noi măsuri, dacă nu o veţi face voi".

Este binecunoscut faptul că violul şi agresiunea sexuală devin adesea un instrument de luptă în timpul revoltelor şi conflictelor. Agresiunea sexuală a femeilor Kuki din Manipur este cel mai recent exemplu. Imaginile care le arată pe femei plângând, desfigurate de durere şi implorându-şi agresorii să aibă milă sunt tulburătoare, notează BBC. Faptul că prima arestare a fost făcută abia acum, la mai bine de două luni după ce atacul a fost raportat la poliţie, nu inspiră încredere în autorităţi - cu atât mai mult cu cât unii dintre bărbaţi pot fi clar identificabili în imagini.

Abia indignarea care a urmat apariţiei videoclipului în India a pus în lumina reflectoarelor această crimă oribilă. De asemenea, a ridicat întrebări cu privire la eşecul statului în ceea ce priveşte sprijinirea victimelor şi, în cele din urmă, l-a forţat pe premierul Modi să facă o declaraţie cu privire la violenţele etnice care sfâşie statul Manipur. Pentru a restabili o oarecare încredere în statul Manipur, în special în rândul comunităţii minoritare Kuki, autorităţile se află acum sub presiune pentru a acţiona rapid împotriva autorilor şi pentru a face dreptate femeilor. Oamenii din întreaga ţară consideră că astfel de fapte nu ar trebui să se întâmple în India modernă.

"Violul în grup al femeilor a avut loc după ce satul a fost incendiat, iar doi bărbaţi - unul de vârstă mijlocie şi un adolescent - au fost bătuţi până la moarte de mulţime", a declarat Forumul Liderilor Tribali.

Dar în plângerea depusă la poliţie de către o rudă a uneia dintre femei se spune că doar una dintre ele a fost violată în grup. Pe de altă parte, o a treia femeie ar fi fost forţată să se dezbrace, dar ea nu apare în înregistrarea video.

Poliţia a declarat că incidentul a avut loc pe 4 mai şi că un caz de răpire şi viol în grup şi crimă a fost înregistrat în districtul Thoubal.

Între timp, agresiunea a fost condamnată de politicieni din toate mediile.

Ministrul federal Smriti Irani a calificat-o drept "de-a dreptul inumană". Mai mulţi lideri ai opoziţiei au criticat, de asemenea, guvernul Partidului Bharatiya Janata pentru că nu a făcut suficient pentru a reprima violenţele din stat. Liderul Partidului Congresului, Priyanka Gandhi Vadhra, a declarat că "imaginile cu violenţe sexuale împotriva femeilor din Manipur sunt sfâşietoare". Ministrul-şef din Delhi, Arvind Kejriwal, a intervenit şi el. "Acest tip de act atroce nu poate fi tolerat în societatea indiană", a spus el.

