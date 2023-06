VIDEO | Starul scoţia Lewis Capaldin îşi suspendă turneul mondial din motive de sănătate

Starul scoţian Lewis Capaldi îşi suspendă turneul mondial din motive de sănătate.

Cântăreţul scoţian Lewis Capaldi a anunţat marţi că îşi suspendă turneul mondial din cauza problemelor sale de sănătate, care i-au afectat concertul din cadrul Festivalului Glastonbury de săptămâna trecută din Anglia, informează AFP.

Cântăreţul şi compozitorul în vârstă de 26 de ani anunţase anul trecut că suferă de sindromul Tourette, o tulburare neurologică caracterizată prin ticuri motorii şi vocale, conform Agerpres.

La Glastonbury, unde a cântat sâmbăta trecută în faţa a mii de persoane, Capaldi a avut un atac de ticuri şi şi-a pierdut treptat vocea. El a chemat publicul în ajutor, cerându-şi scuze.

"Vreau doar ca voi toţi să cântaţi cu mine cât de tare puteţi", a spus el.

Miile de spectatori extaziaţi l-au susţinut, cântând pentru el pe melodia sa de succes "Someone You Loved", care a încheiat concertul vedetei.

"Voi lua o pauză în turneul meu în viitorul apropiat", a scris el marţi pe Instagram. "Adevărul este că încă învăţ să mă adaptez la impactul sindromului Tourette".

Înainte de Glastonbury, artistul îşi luase deja o pauză de trei săptămâni.

"Sâmbătă a devenit clar că trebuie să petrec mult mai mult timp având grijă de sănătatea mea mentală şi fizică, pentru a putea continua să fac ceea ce îmi place mult timp de acum înainte", a adăugat el, mulţumindu-le familiei sale, prietenilor, echipei sale şi medicilor şi cerându-le din nou scuze fanilor săi.

Lewis Capaldi urma să concerteze la Zurich pe 28 iunie, apoi în Australia şi Noua Zeelandă, înainte de Singapore şi Seul în iulie, şi de o serie de concerte în Marea Britanie şi Europa, în august şi septembrie. Cele mai multe au fost sold-out.

Albumul său de debut, "Divinely Uninspired To A Hellish Extend", a fost lansat în mai 2019, iar cel de-al doilea, "Broken By Desire To Be Heavenly Sent", în mai anul acesta.

Hitul "Someone You Loved" a ocupat primul loc în topurile britanice în 2019, apoi în cele americane.