VIDEO Surprinză pentru ruși. S-au trezit la TV cu războiul live. Hackerii Anonymous au piratat serviciile rusești de streaming

Grupul de hackeri Anonymous susţine că a piratat serviciile ruseşti de streaming Wink şi Ivi şi canalele TV în direct Russia 24, Channel One, Moscow 24, pentru a difuza imagini ale invaziei din Ucraina.

Grupul a adăugat că activiştii transmit şi chipuri de troli la radioul militar rus.

The hacking collective #Anonymous hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from Ukraine [today] pic.twitter.com/hzqcXT1xRU