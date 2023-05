VIDEO - 'Surpriza' din bagaje: O femeie a urcat la bordul unui avion cu zeci de șerpi și un cameleon. Reptilele au fost găsite abia la destinație

O femeie a reușit să urce la bordul unui avion cu peste 20 de șerpi și un cameleon în bagaje, fiind depistată abia la destinație.

Femeia, care decolase din Kuala Lumpur, Malaezia, a aterizat pe aeroportul Chennai din India, potrivit CNN. „La examinarea bagajelor, au fost găsiți 22 de șerpi din diferite specii și un cameleon”, au scris oficialii aeroportului pe Twitter, postând și mai multe videoclipuri cu animalele capturate în aeroport.

În clipuri se văd șerpi de diferite mărimi pe podeaua aeroportului și pe cărucioare. Unii au fost filmați în recipiente mari de plastic.

Autoritățile aeroportuare din Chennai nu au precizat dacă femeia a fost arestată.

India este un centru cunoscut pentru contrabandiştii care fac trafic cu animale exotice, a declarat Atul Bagai, şeful Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) în India, într-un raport din 2020.

„India este printre primele zece țări în ceea ce privește utilizarea sectorului aerian pentru traficul de animale sălbatice. Este o distincție nedorită”, a spus Bagai.

În 1972, guvernul a promulgat Legea privind protecția faunei sălbatice, care protejează plantele și speciile de animale, informează Digi24.

