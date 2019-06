VIDEO Temutul scut al Israelului a fost penetrat: O rachetă lansată din Fâșia Gaza a lovit o școală religioasă evreiască

O clădire din sudul Israelului a fost lovită, joi seară, de o rachetă lansată din teritoriul palestinian Fâşia Gaza, afirmă surse din cadrul serviciilor de securitate israeliene.

Atacul a vizat o clădire din oraşul israelian Sderot, situat în apropierea frontierei cu Fâşia Gaza, informează mediafax.ro.

În urma atacului, imobilul a suferit daune, dar nu au fost raportate victime.

Primăria oraşului Sderot a transmis că atacul a vizat o clădire în care funcţionează o şcoală religioasă evreiască.

Scene from the site of a fired from #Gaza that impacted a Yeshiva in Sderot this evening. #Israel pic.twitter.com/ijs6pH2BCH