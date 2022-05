VIDEO Tensiunea crește: Rusia trimite rachete Iskander spre granița Finlandei

Armata rusă a trimis rachete Iskander spre granița finlandeză, informează Visegrad24. O coloană militară care transportă astfel de rachete a fost filmată și postată pe rețelele de socializare.

Parlamentul finlandez a votat în favoarea cererii de aderare a naţiunii nordice la NATO, cu 188 de voturi pentru şi 8 împotrivă.

Anunţul Finlandei vine în contextul în care Casa Albă a comunicat că preşedintele finlandez, Sauli Niinisti, şi premierul suedez, Magdelena Andersson, se vor întâlni joi cu preşedintele Statelor Unite, Joe Biden, să discute despre cererile lor de aderare la NATO, relatează The Guardian.

The Russian Army seems to be sending Iskander missiles toward the Finnish border in an attempt to scare the Finns and force them to stop the process of joining NATO.



The Finnish Parliament is expected to vote tomorrow on NATO membership. pic.twitter.com/iSRrAtqaz3