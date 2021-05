VIDEO 'The Protégé', cu Michael Keaton și Samuel L Jackson în rolurile principale, filmat în România, va avea premiera pe 20 august

Filmul "The Protégé", regizat de Martin Campbell şi coprodus cu Frame Film, producătorii serialului "Las Fierbinţi", cu Michael Keaton, Samuel L Jackson şi Maggie Q, este una dintre cele mai mari producţii filmate în ţara noastră în ultimii ani, potrivit news.ro.

Studiourile Lionsgate au făcut public primul trailer al filmului de acţiune “The Protégé” cu Michael Keaton (“Birdman”, “Batman”, “Robocop”), Samuel L Jackson (“Jurassic Park”, “Good Fellas”, “Pulp Fiction”) şi Maggie Q (“Designated Survivor”, “Divergent”, “Mission Impossible 3”), regizat de Martin Campbell (“The Expendables”, “James Bond - Casino Royale”, “Masca lui Zorro”), filmat în România, şi au anunţat data de lansare a acestuia: 20 august 2020.

Scris de Richard Wenk (“The Equalizer 2”, “The Expendables”), “The Protégé” (titlul de lucru a fost “The Asset”) este centrat pe povestea unei tinere pe nume Anna (Maggie Q), salvată în copilărie de legendarul asasin Moody (Samuel L. Jackson) şi antrenată pentru a deveni unul dintre cei mai buni asasini plătiţi din lume. Când Moody este asasinat, Anna caută criminalul pentru a se răzbuna şi totul se transformă într-un joc de seducţie şi dominare împotriva unui criminal enigmatic (Michael Keaton).

Pentru această producţie s-a filmat timp de 10 săptămâni în Bucureşti şi Snagov de la începutul lui ianuarie 2020 până la debutul lockdown-lui din martie, cu o echipă de peste 200 de tehnicieni români precum şi peste 100 de figuranţi. În Bucureşti au fost recreate decoruri din Laos, Vietnam sau Londra. O parte din acţiune se petrece chiar în Bucureşti, pentru prima dată loc pentru un film de acţiune de un asemenea calibru.

Din distribuţie fac parte şi o serie de actori români, printre ei aflându-se: Florin Piersic Jr, Tudor Chirilă, George Piştereanu şi Cosmin Dominte.

Director de imagine pentru acest film este David Tattersal, care a lucrat şi la filmele din franciza "Star Wars", scrise si regizate de George Lucas (“Ameninţarea Fantomei” - 1999 , “Attack of the clones” - 2002 şi “Revenge of the Sith” - 2005).

"The Protégé" are o echipă de producători foarte apreciaţi la nivel internaţional, oameni care s-au aflat în spatele unora dintre cele mai de succes filme de acţiune din ultimii ani: Chris Milburn şi Moshe Diamant (“Hurricane Heist”), Rob Van Norden (“Rambo”, “Last Blood”), Arthur Sarkissian (“Rush Hour”), din partea română pentru Frame Film producători fiind Andrei Boncea ( "Amen", “Callas Forever”, “Joyeux Noel”, “California Dreamin’”, “Vânătorul de Spirite”), Dragoş Buliga (“Las Fierbinţi”, “Vânătorul de Spirite”) şi Gabriel Popescu ("Bunraku", "Gunpowder, Treason and Plot", "Dark is Rising").