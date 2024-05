VIDEO Traian Băsescu face radiografia alegerilor din București: Punctul slab al lui Nicușor Dan și problema Gabrielei Firea

Fostul președinte Traian Băsescu afirmă că, pentru București, singurul care face realmente campanie este...Sebastian Burduja. Băsescu, fost edil-șef al Capitalei, spune clar care este vulnerabilitatea Gabrielei Firea, dar și punctul slab al lui Nicușor Dan.

Întrebat cum vede alegerile din 9 iunie pentru Primăria Generală a Capitalei, fost edil-șef al Bucureștiului a spus că „singurul care face campanie e Burduja“. „Dar face o campanie lipsită de credibilitate. Dar el face… Mai ales atacă dreapta, în loc să atace stânga, el fiind liberal. Greu de digerat atitudinea, dar mă rog… el se zbate.

Nicușor Dan. n-are bani de campanie, doamna Firea are o problemă cu rămânerea în campanie a lui Piedone... și uite așa povestea merge înainte. Cert e că spectacolul așa, de calitate mai bună sau mai proastă a alegerilor locale, a acoperit complet alegerile europarlamentare, care sunt fundamentale”, a afirmat Băsescu.

Băsescu acuză PSD și PNL că 'maschează' europarlamentarele: 'Aduc oamenii la vot pentru primărie și-i păcălesc să voteze și pentru UE'

Traian Băsescu, în prezent eurodeputat din partea PMP, spune că decizia comasării alegerilor locale cu europarlamentare umbrește foarte mult importanța celor din urmă. „Sunt la fel de importante ca alegerile legislative!“, afirmă Băsescu.

„Multe din legi nu ne vin de la Parlamentul național. Parlamentul național trebuie să proceseze legi adoptate în Parlamentul European. Sigur, nu vreau să ne umflăm în pene cu Parlamentul European. El n-are puterea pe are o are un Parlament național, pentru că n-are drept de inițiativă, în schimb e cel care are puncte de vedere pe proiectele legislative promovate de Comisie. Și, în așa-numitul trilog are drept egal cu Comisia Europeană și cu Consiliul în a negocia articole pe care nu s-au înțeles cele trei părți“, a explicat Traian Băsescu, aflat în studioul B1 tv.

„E extraordinar de important să participe oamenii la aceste alegeri, nu să beneficieze de o foarte perfidă mascare a alegerilor europene. Exact, pentru că PSD și PNL, având reprezentare puternică în administrația locală, au zis că aduc oamenii la vot pentru primărie și-i păcălesc să voteze și pentru UE”, a afirmat Traian Băsescu la „Politica Zilei' cu Ioana Constantin.