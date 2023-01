VIDEO Tyson Fury vrea să se bată cu Francis Ngannou, campion UFC, în cuşcă, cu mănuşi MMA, dar cu reguli din boxul englez

Britanicul Tyson Fury, campion mondial la categoria grea, vrea să-l înfrunte pe camerunezul Francis Ngannou, vedeta UFC (arte marţiale mixte) într-meci de top cu reguli neobişnuite şi cu Mike Tyson ca arbitru.

Provocarea a fost lansată de britanic, care i-a transmis direct un mesaj uriaşului camerunez (1,93 m) într-un scurt videoclip. „Gypsy King” (34 de lupte, 33 de victorii şi o remiză) l-a provocat pe Ngannou la un meci, pentru a determina cine dintre cei doi luptători este „cel mai puternic om din lume”, scrie news.ro.

„Francis Ngannou, ştiu că nu mai eşti sub contract cu UFC. Vrei să faci mulţi bani? Vino să-l înfrunţi pe Gypsy King. Hai să avem o mare, mare luptă pentru a determina titlul de cel mai puternic nemernic de pe această planetă. Şi o să condimentăm totul: într-o cuşcă, cu mănuşi de MMA, cu Queensberry (regulile care guvernează boxul englezesc) şi cu un arbitru şmecher ca Mike Tyson”, a spus Fury, care ar urma mai întâi să lupte cu ucraineanul Oleksandr Usyk, deţinător al centurilor la categoria grea IBO, WBO, WBA şi IBF, dar încă nu s-a ajuns la o dată şi nici nu s-a stabilit vreun acord.

Camerunezul, dezamăgit de ultimele oferte financiare din UFC pentru a lupta, a rupt recent contractul cu circuitul major al artelor marţiale mixte.

Liber de orice angajament, Ngannou a mărturisit în urmă cu câteva zile într-un podcast cu un jurnalist canadian că se gândeşte să lupte cu un colos al boxului, menţinându-i pe „Tyson Fury sau Anthony Joshua”. „Instinctul îmi spune să boxez, într-o luptă profesională. Nu ştiu încă unde, lucrez la acest aspect”, a explicat el, adăugând că un astfel de meci ar putea avea loc înainte de luna iulie.

Tyson Fury: Francis Ngannou, I know you're out of contract with the UFC...

Full interview here: https://t.co/HirQRjIeGmpic.twitter.com/PB7t8dDd5C