VIDEO Ucraina anchetează 'crimele de război' reclamate de Rusia: zece soldați ar fi fost executați, după ce și-au predat armele

Armata ucraineană a anunţat sâmbătă că va verifica autenticitatea înregistrărilor video care, potrivit Moscovei, demonstrează că regimul de la Kiev a executat mai mulţi soldaţi ruşi care s-au predat, informează AFP, relatează Agerpres.

"Înainte de a lansa o anchetă, trebuie ca pentru aceasta să existe o bază. Vrem să stabilim dacă aceste înregistrări video sunt fake-uri", a declarat purtătorul de cuvânt al statului-major ucrainean, Bogdan Senîk, relatează Agerpres. El a adăugat că aceste înregistrări video "au fost încredinţate unor specialişti", subliniind că postarea de înregistrări false "s-a intensificat recent".

Rusia a acuzat vineri Ucraina că a executat mai mult de zece militari ai săi care depuseseră armele şi a denunţat o "crimă de război". "Nimeni nu va putea prezenta uciderea deliberată şi metodică a mai mult de zece soldaţi ruşi care erau imobilizaţi (...), cu focuri trase direct în cap, drept o 'excepţie tragică'", a declarat Ministerul Apărării rus.

În prima înregistrare video, făcută cu un telefon mobil, poate fi văzut un grup de bărbaţi îmbrăcaţi în haine militare ieşind unul după altul cu mâinile ridicate dintr-o clădire în curtea unei case şi întinzându-se pe jos cu faţa la pământ, la ordinul unor soldaţi cu banderole galbene şi care îi ţin pe primii sub ameninţare. În momentul în care apare în stânga o ultimă siluetă întunecată, înregistrarea video se întrerupe brusc în acelaşi timp în care izbucneşte o rafală de gloanţe.

O a doua înregistrare video, făcută de la înălţime, posibil cu o dronă, arată o duzină de trupuri zăcând în mijlocul unor bălţi de sânge. Unul dintre trupuri pare să fi fost împuşcat în cap.

Ministerul Apărării rus nu a precizat când au fost făcute aceste înregistrări.

Întrebat cu privire la acest subiect de AFP, un purtător de cuvânt al ONU a declarat: "Avem cunoştinţă de aceste înregistrări video şi le examinăm". El a subliniat că, dacă va fi cazul, cei vinovaţi vor trebui să răspundă pentru faptele lor.

Comitetul de Anchetă rus a anunţat la rândul său că a deschis o anchetă pentru "executarea de soldaţi ruşi capturaţi".

Afirmaţiile Moscovei intervin după ce ONU a publicat săptămâna aceasta un raport ce arată că prizonieri de război din ambele tabere au fost supuşi torturii şi unor rele tratamente.

