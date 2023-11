VIDEO – Ucraina duce războiul cu Rusia pe pământurile din Africa: mercenarii Wagner, vânați de trupele speciale ucrainene (presa ucraineană)

Potrivit unei surse din sectorul de securitate și apărare al Ucrainei, în prezent este în desfășurare o „operațiune” pentru „curățarea PMC Wagner, teroriștii lor locali și serviciile speciale ale Federației Ruse” în țara africană.

Vorbind pentru Kyiv Post, sursa a adăugat: „Înregistrările arată probabil munca unităților speciale ale Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei (HUR).” El a refuzat să ofere detalii invocând probleme de securitate.

Sursa a spus că filmarea a fost realizată „în ultimele două săptămâni”, într-o locație urbană sudaneză.

Primul videoclip alb-negru pare să fi fost filmat noaptea de o dronă folosind imagini în infraroșu. O mică unitate de bărbați înconjoară un complex, iar țintele din interior sunt evidențiate în videoclip. Într-un set de imagini, un atacator folosește un lansator de rachete de mână pentru a trage în fereastra unei clădiri. Urmează apoi o serie de explozii, iar filmările trec între camera de noapte cu infraroșu și imagini obișnuite iluminate de blițuri de explozie. Unii dintre bărbații din clădire încep să tragă înapoi, în timp ce alții pot fi văzuți încercând să scape.

