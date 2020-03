VIDEO Un avion de vânătoare de tip F-16 se prăbuşeşte în apropiere de Islamabad

Un avion pakistanez de vânătoare de tip F-16 s-a prăbuşit miercuri la Islamabad, iar pilotul a murit, în timpul unei repetiţii în vederea paradei militare anuale, au anunţat oficiali, relatează AFP potrivit news.ro.

”Forţele aeriene pakistaneze (PAF) anunţă cu regret faptul că unul dintre (avioanle sale de tip) F-16 s-a prăbuşit în apropiere de Shakarparian, la Islamabad, în timpul repetiţiilor pentru (o) paradă”, au anunţat ele într-un comunicat.

Pilotul a murit în accident, a precizat un purtător de cuvânt al armatei pakistaneze.

Înregistrări video postate pe reţele de socializare surprind avionul de vânătoare prăbuşindu-se rapid, iar apoi un nor gros de fum la locul accidentului.

Avioanele de tip F-16 constituie ”bijuteriile” puternicei armate pakistaneze. Pakistanul deţine aproximativ 50 de aeronave de acest tip.

Incidentul intervine la două luni după prăbuşirea altui avion de vânătoare, în timpul unei misiuni de antrenament, în provincia Punjab (est). Cei doi piloţi ai aeronavei au murit.

Acest tip de incidente este relativ frecvent în Pakistan.

În iulie 2019, 18 persoane au murit după ce un avion militar s-a prăbuşit într-o zonă rezidenţială la Rawalpindi, un oraş-garnizoană, în apropierede Islamabad.

În 2016, un avion aparţinând companiei naţionale Pakistan International Airlines a luat foc, provocând moartea a peste 40 de persoane în timpul unui zbor intern.

F-16 crashed in Islamabad, Pakistan during Aerobatics Rehearsal. Wg Cdr Akram of 9 Sqn PAF died in the AirCrash. pic.twitter.com/HsPVbDb03r