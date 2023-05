VIDEO Un avion F-18 s-a prăbușit în Spania: Pilotul s-a catapultat cu două secunde înainte de impact

Un pilot spaniol s-a salvat în ultima clipă, după ce avionul de vânătoare F-18 pe care îl pilota s-a prăbușit. Aeronava făcea parte din cadrul escadrilei 15 a Armatei Aeriene și Spațiale și efectua o sesiune de prezentare la baza aeriană din Zaragoza.

Pilotul a fost transportat la spital, după ce a fost recuperat, el catapultându-se cu două secunde înainte ca aparatul să se prăbușească.

Garda Civilă a precizat că avionul de vânătoare a suferit ”o anumită problemă” și s-a prăbușit, după ce pilotul a reușit să activeze manevra de expulzare din cabina de pilotaj. Prăbușirea a avut loc în timpul unui spectacol aerian pentru familiile militarilor de la bază.

F-18 fighter jet crashed in Spain



During a demonstration flight, "some problems" occurred in the plane.



The pilot managed to eject, his life was not in danger, but he was taken to the hospital with leg injuries.



It is reported that none of the people nearby were injured.