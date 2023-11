VIDEO - Un convoi al Crucii Roșii a fost mitraliat în timp ce livra ajutoare în Gaza

"Convoiul format din cinci camioane CICR şi două vehicule transporta provizii medicale vitale (...), în special la Spitalul al-Quds al Societăţii Semilunii Roşii din Palestina, când a fost lovit de focuri de armă. Două camioane au fost avariate şi un şofer a fost rănit uşor", a transmis CICR într-un comunicat, precizând că este "profund deranjat" de faptul că acest convoi umanitar al său "a fost luat ca ţintă".

"Acestea nu sunt condiţii în care personalul umanitar poate lucra", a declarat William Schomburg, şeful sub-delegaţiei CICR în Gaza.

"Suntem aici pentru a le oferi asistenţă urgentă civililor care au nevoie. Asigurarea faptului că ajutoarele vitale pot ajunge la unităţile medicale este o obligaţie legală în temeiul dreptului internaţional umanitar", a subliniat el.

Conform declaraţiei, "după incident, convoiul şi-a schimbat ruta şi a ajuns la spitalul al-Shifa, unde a livrat provizii medicale", după care a însoţit "şase ambulanţe care transportau pacienţi grav răniţi la punctul de trecere Rafah", la graniţa dintre Fâşia Gaza şi Egipt.

Watch the occupation aircraft targeting the medical aid convoy coming to Al-Shifa Hospital in Gaza, which was accompanied by the Red Cross.#GazaGenocide #GazaUnderAttack #Gaza pic.twitter.com/7Lc7zIPHPV