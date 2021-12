VIDEO Un jucător de la New York City FC a fost lovit de o cutie de bere în timpul finalei Cupei MLS împotriva celor de la Portland Timbers

Formaţia New York City FC a câştigat, sâmbătă seară, Mejor League Soccer, învingând în finală echipa Portland Timbers, scor 5-3 după loviturile de departajare, pe Providence Park din Portland, conform news.ro

Înainte de a se trece la lovituri de departajare, scorul era 101 (goluri Mora ‘90+4 pentru Portland şi Castellanos ’41 pentru New York City).

La departajare, pentru NYCFC au marcat Castellanos, Moralez, Talles Magno şi Callens, în timp ce Morales a ratat.

Pentru Portland Timbers au marcat Moreno şi Paredes, iar Mora şi Valeri au ratat.

Jesus Medina, de la New York City FC, a fost lovit cu o cutie cu bere aruncată din tribună, în timp ce el şi colegii săi se bucurau de golul lui Castellanos. Fotbalistul s-a prăbuşit după impact, însă el a putut relua apoi jocul. Suporterul care a aruncat cutia cu bere a fost scos din incintă de forţele de ordine şi a primit interdicţie de acces în arenă. Potrivit presei, el ar fi fost reţinut.

Absolute idiocy from a fan in Portland, who pelts Jesús Medina with a beer can from the stands after NYCFC's goal in #MLSCup



