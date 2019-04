VIDEO - Un miting al partidului de extremă dreaptă din Spania Vox a fost perturbat de activiste Femen

Ultimul miting al partidului de extremă dreapta spaniol Vox a fost perturbat, la Madrid, de activiste din cadrul Femen, cu două zile înaintea alegerilor legislative, relatează AFP, informează News.ro.

Cu sloganul antifranchist "No pasarán" (”nu vor trece”) înscris pe pieptul gol, trei activiste feministe au reuşit să urce vineri seara pe scenă, în Piaţa Colomb din capitală, înaintea de sosirea liderului Vox Santiago Abascal la ultima sa întâlnire electorală cu alegătorii înainte de scrutin.

Activistele Femen, care strigau ”Acesta nu este patriotism, este fascism!”, un mesaj înscris de asemenea pe corpurile lor, au fost reţinute de poliţie şi scoase de pe scenă în huiduielile susţinătorilor Vox.

Necunoscut în urmă cu un an, Vox a irupt pe scena politică spaniolă în decembrie, în alegerile regionale, în Andaluzia (sud), obţinând aproape 11% din voturile exprimate şi 12 mandate în Parlamentul regional.

Vox ar putea să intre în forţă în Camera Deputaţilor duminică.

Partidul este creditat în sondaje cu aproximativ 30 de mandate şi aproximativ 10% din voturi.

Formaţiunea - antiimigraţie şi ultranaţionalistă - a marcat campania prin poziţiile sale virulente împotriva feminismului, rupând un consens politic în Spania în centrul căruia se află legea împotriva violenţelor sexiste, afirmând că textul ”criminalizează” bărbaţii.

Partidul populist - între ai cărui candidaţi se află generali în retragere care apără franchismul - se opune avortului, căsătoriei între persoane de acelaşi sex şi eutanasiei.

