VIDEO | Un obiect misterios, despre care nu se știe ce este sau de un provine, a aterizat pe o plajă - Oamenii sunt sfătuiți să păstreze distanța

Obiectul metalic uriaş a fost găsit de localnici pe plaja Green Head, la aproximativ 250 km nord de Perth, iar poliţia nu ştie exact ce reprezintă, conform News.ro.

Autorităţile statale şi federale investighează obiectul, dar acesta nu pare să provină de la un avion comercial.

Obiectul este considerat potenţial periculos, iar poliţia a cerut oamenilor să păstreze o distanţă de siguranţă.

"Dorim să asigurăm comunitatea că suntem implicaţi în mod activ într-un efort de colaborare cu diverse agenţii de stat şi federale pentru a determina originea şi natura obiectului", a declarat poliţia.

Localnicii au spus că cilindrul avea un diametru de aproximativ 2,5 metri şi o lungime cuprinsă între 2,5 şi 3 metri, a relatat postul public de televiziune din Australia. La scurt timp după ce a fost descoperit, obiectul a devenit locul unui adevărat pelerinaj, mulţi oameni grăbindu-se să vină pe plajă ca să îl vadă.

Expertul în aviaţie Geoffrey Thomas a declarat că este posibil să fie vorba de un rezervor de combustibil de la o rachetă care a căzut în Oceanul Indian la un moment dat în ultimele 12 luni. Şi agenţia spaţială australiană a declarat că este posibil ca cilindrul uriaş să fi căzut de la un "vehicul de lansare spaţială străin" şi a spus că va lua legătura cu alte agenţii internaţionale.

Deşi au existat unele speculaţii că cilindrul ar putea fi o parte din MH370 - avionul care a dispărut în largul coastei de vest a Australiei în 2014, cu 239 de pasageri la bord - Thomas spune că nu există "nicio şansă" în acest sens. "Nu este nicio parte a unui Boeing 777, iar MH-370 s-a pierdut acum nouă ani şi jumătate, aşa că resturile sale ar arăta o uzură mult mai mare", a explicat expertul.

