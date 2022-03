Video | Ursula von der Leyen îi trimite mesaje de susținere lui Volodimir Zelenski: UE şi Ucraina sunt deja mai aproape ca niciodată

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat, marţi, că UE şi Ucraina sunt deja ”mai aproape ca niciodată”, chiar dacă până la aderare mai este drum destul de lung. ”Nimeni nu se poate îndoi că un popor care susţine atât de curajos valorile noastre europene aparţine familiei noastre europene”, a transmis von der Leyen, apreciind că de modul în care Europa răspunde la agresiunea Rusiei depinde viitorul sistemului internaţional.

”Este momentul adevărului pentru Europa (...) Modul în care răspundem la ceea ce face astăzi Rusia va determina viitorul sistemului internaţional”, a afirmat, marţi, Ursula von der Leyen.

Aceasta a făcut referire şi la cei care protestează în întreaga lume în faţa ambasadelor Rusiei, dar şi la cei care şi-au deschis casele pentru a-i ajuta pe refugiaţi.

”Europa va fi acolo pentru ei, nu doar în primele zile, dar şi în săptămânile şi lunile care vor urma. Aceasta trebuie să fie promisiunea noastră comună”, a mai afirmat preşedintele Comisiei Europene.

De aceea, von der Leyen a anunţat activarea mecanismului de protecţie temporară pentru a oferi refugaţilor un statut sigur şi acces la şcoli, îngrijire medicală şi muncă.

Preşedintele Comisiei Europene a vorbit şi despre sancţunile aplicate Rusiei în ultimele zile, care vor avea un impact inclusiv asupra celorlalte ţări: ”Cătăţenii Europei înţeleg foarte bine că trebuie să luăm atitudine faţă de această crudă agresiune, pentru că, în definitiv, mai puţină dependenţă de gazele ruseşti înseamnă mai puţine fonduri pentru război”.

Aceasta a apreciat că, în lumina noilor evenimente, siguranţa Europei nu este ceva garantat şi trebuie apărată.

De aceea, în premieră, UE foloseşte bugetul propriu pentru a cumpăra şi livra arme unei ţări atacate. La ajutorul de 500 de milioane de euro se adaugă alţi bani pentru ajutor umanitar, ”cel puţin tot 500 de milioane de euro”

”Astăzi, UE şi Ucraina sunt deja mai aproape ca niciodată. Mai este un drum lung înainte. Trebuie să punem capăt acestui război. Şi ar trebui să vorbim despre următorii paşi. Dar nimeni nu se poate îndoi că un popor care susţine atât de curajos valorile noastre europene aparţine familiei noastre europene”, a mai transmis preşedintele Comisiei Europene.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a semnat, luni, cererea de aderare la Uniunea Europeană, iar mai multe state consideră că ar trebui să primească de urgenţă statutul de ţară candidată.

