VIDEO/ Victime colaterale - Navă din Bangladesh lovită de o rachetă într-un port ucrainian

O navă cargo a unei companii de stat din Bangladesh a fost lovită de o rachetă sau de o bombă în portul ucrainean Olvia de la Marea Neagră, informează joi Reuters. Un membru al echipajului a fost ucis, notează Agerpres.

"Nava a fost atacată şi un inginer a fost ucis", a declarat pentru Reuters Pijush Dutta, director executiv al Bangladesh Shipping Corp.Acesta a menţionat că nu este clar dacă a fost o bombă ori o rachetă şi de către care parte a fost lansată.Ceilalţi 28 de membri ai echipajului sunt nevătămaţi, a mai spus el.Nava Banglar Samriddhi este blocată în portul Olvia de la debutul invaziei ruse în Ucraina, la 24 februarie.

Big Breaking Now Missile or Bomb Hit a Bangladeshi Owned Cargo ship at The Ukrainian Black Sea Port of Olvia, One engineer Was killed, Pijush Dutta. Efforts Were Underway to Rescue the Others from the Vessel https://t.co/MeRMnIjDUA #UkraineRussiaWar #Bangladesh pic.twitter.com/ySrLu6lKbE

BSC ship Banglar Samriddhi is on fire after being hit by some sort of rocket or missile. One engineer was killed. Ukrainians blame Russia and vis a vis. Russians are operating in the area, while Ukrainian Navy might have limited presence too (unconfirmed). #UkraineWar #Bangladesh pic.twitter.com/EaSslfsXYF