VIDEO Viorica Dăncilă anunță ce va face, dacă moțiunea va trece: 'Să câștigăm prezidențialele și să revenim la guvernare'

Viorica Dăncilă nu ia în calcul susținerea lui Mircea Diaconu nici dacă moțiunea de cenzură va trece și nu va mai fi premier. La România TV, joi seara, Dăncilă a spus că partidul nu va susține un alt candidat la alegerile prezidențiale, indiferent de scenarii.

”Este nerealist acest scenariu şi vă spun de ce (n.r. ca moțiunea să treacă, partidul să decidă să îl susțină pe Mircea Diaconu la prezidențiale). În primul rând, organizaţiile, primarii nu vor lupta şi nu vor aduce voturi pentru alt candidat decât al PSD. În al doilea rând, să presupunem că trece moţiunea, voi lupta şi mai mult, din opoziţie, să câştigăm prezidenţialele şi să revenim din nou la guvernare. Este singura alternativă pe care o au primarii, singura alternativă pe care o au preşedinţii de organizaţii de a reveni. Dacă nu voiau, nu mă susţineau, dar este interesul lor în primul rând şi atunci vom avea şi comparaţie să vedem ce fac cei care vin, ce-şi asumă. 'A!', vor spune, 'vechea moştenire!

Ştiu ce ar însemna acest lucru, nu ar fi o situaţie confortabilă, nu mai am voie să dau ordonanţe de urgenţă, decât hotărâri de guvern, dar, în acelaşi timp, sunt un om responsabil, ţin la responsabilitatea acestei ţări şi ţin la imaginea acestei ţări”, a precizat premierul.

Citește și: Cutremur pe scena politică! Decizia care răstoarnă condamnarea lui Liviu Dragnea

Dăncilă, căruia i se dădeau puține șanse de a rămâne premier atâta timp, după ce Sorin Grindeanu și Mihai Tudose au rezistat numai 6 luni la Palatul Victoria, a explicat care este secretul succesului său.

”Am rezistat prin echilibru, prin muncă în echipă. La mine, ziua nu se încheie la ora 18:00. Am avut o legătură foarte bună cu partidul, cu colegii, am muncit foarte mult, am încercat să implementăm cât mai mult din programul de guvernare. Am fost puternică. Eu nu am cedat și nici nu voi ceda.”, a adăugat președintele PSD la emisiunea lui Victor Ciutacu.

Citește și: Descindere în forță la Otopeni, după ce Klaus Iohannis a fost văzut urcând într-un avion privat .