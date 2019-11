VIDEO Viorica Dăncilă, despre turul 2 al alegerilor prezidențiale: Klaus Iohannis se iubește doar pe sine

Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a explicat duminica seara pentru STIRIPESURSE.RO, dupa inchiderea urnelor in primul tur, cum vede finala in care il va infrunta pe Klaus Iohannis, presedintele in functie.

Stiripesurse.ro: Ce v-a deranjat cel mai mult in campanie?

Viorica Dancila: M-au deranjat jignirile, eu nu am jignit pe nimeni. M-au deranjat foarte mult pentru ca atunci cand respecti cetatenii, cand ii respecti pe oameni, vii cu argumente in folosul oamenilor, argumente din care oamenii sa inteleaga ce faci pentru ei. Eu am vazut niste barbati care se cred puternici dar care s-au intrecut unul pe altul sa ma jigneasca din ce in ce mai tare. Am mers inainte pentru ca am considerat ca pot sa fac lucruri bune pentru oameni si sa le demonstrez ca sunt mai puternica decat ei chiar daca au o abordare gresita pe care oamenii o vor sanctiona.

- Care electorat e cel mai greu de apropiat de dvs?

- Nu as vrea sa impart electoratul. Vreau sa ii tratez pe toti in mod egal si as vrea sa le transmit acest semnal de incredere in ei. Eu cred ca de data aceasta este o batalie nu intre partide politice, este o batalie a romanilor pentru Romania. Cred ca acest aspect este important. L-am vazut pe candidatul Iohannis care a spus ca trebuie sa desfiintam PSD-ul, ca ne luptam cu PSD-ul. Pe oameni nu ii intereseaza batalia unui partid impotriva altui partid, pe oameni ii intereseaza sa traiasca intr-o Romanie cu mai multa bunastare, o Romanie in care sa aiba parte de respectarea drepturilor, o Romanie in care sa fie in siguranta, o Romanie in care sa nu se introduca politici de austeritate, o Romanie in care sa nu traiasca cu grija zilei de maine ca nu mai au ce sa puna pe masa sau cu ce sa plateasca facturile sau sa-si cumpere medicamente. Acestea sunt prioritatile oamenilor. Dar cred ca Iohannis nu a inteles acest lucru si isi axeaza campania doar pe ura pe care o are impotriva PSD. Eu cred ca de partea mea voi avea toti romanii de buna credinta care vor vota cu inima.

- In ce va consta lupta intre dvs si dl Iohannis?

-In primul rand cred ca este foarte importanta dezbaterea unu la unu, pentru ca acest lucru poate crea o impresie reala a tuturor asupra activitatii pe care am desfasurat-o si eu si dl Iohannis. In al doilea rand, nu stiu ce va face dl Iohannis, dar eu voi merge in mijlocul oamenilor pentru ca eu consider ca toti trebuie sa avem dialog cu oamenii, sa vedem care sunt problemele lor, care sunt aspiratiile lor, ceea ce isi doresc de la viitorul presedinte. Sa nu avem aroganta sa spunem ca noi stim tot si nu vorbim cu oamenii, decat cu activul de partid si ma refer la PNL. Voi continua sa merg printre oameni pentru ca eu iubesc oamenii, spre deosebire de contracandidatul meu, care se iubeste doar pe sine.