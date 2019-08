VIDEO Viorica Dăncilă îl desființează pe Călin Popescu Tăriceanu: 'Este regretabil să aud astfel de declarații. Președintele nu i-a cerut lui demisia, ci mie'

Viorica Dăncilă i-a dat replica lui Călin Popescu Tăriceanu, după ce liderul ALDE s-a plâns că premierul nu l-a consultat când a stabilit propunerile pentru postul de comisar european, dar a discutat cu Klaus Iohannis, acuzându-o pe șefa PSD de un blat cu președintele României.

”Este regretabil să aud astfel de declarații. Era normal ca desemnarea să fie din rândul PSD. Să ne uităm la procentele PSD. Eu cred că acest lucru trebuia discutat în PSD. I-am spus domnului Tăriceanu pe cine am desemnat și cred că se încearcă o căutare de motive. Chiar dacă nu avem toți aceeași opinie, aceste lucruri. Aceste acuzații sunt total nefondate. De fiecare dată, Guvernul a fost cel criticat, nu a fost ALDE, ci PSD a fost criticat de președinte. Am văzut reacțiile președintelui, nu l-am văzut pe președintele României cerând demisia președintelui Senatului, am văzut că a cerut de 7 ori demisia premierului. Eu nu fac blat cu nimeni. Eu vreau ca PSD să obțină un scor bun, nu să intre în turul 2, ci să câștigăm alegerile prezidențiale.”, a declarat Viorica Dăncilă la Craiova.

