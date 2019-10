VIDEO Viorica Dăncilă, în Maramureș: 'Românii sunt toţi familia mea'

Candidata PSD la prezidenţiale, Viorica Dăncilă, a afirmat joi seara, într-un discurs în faţa a peste 800 de simpatizanţi din municipiul Baia Mare, că pentru ea "a fost o mare bucurie" să constate în timpul campaniei electorale în judeţul Maramureş că există condiţii pentru ca românii care au revenit în ţară să investească, creând noi locuri de muncă.

"Am vizitat astăzi câteva investiţii ale unor români care au fost plecaţi din ţară şi s-au întors acasă (în oraşul Borşa - n.red). Pentru mine, ca prim-ministru, a fost o mare bucurie, pentru că am realizat că noi am creat condiţiile ca românii să înceapă să se întoarcă la casa lor. Mi-au spus: 'doamna prim-ministru, noi nu vrem să plece acest Guvern, pentru că acest Guvern a ţinut şi cu investitorii românii, a ţinut şi cu oamenii, a ţinut cu toată lumea, s-a gândit la toţi'. I-am răspuns că pentru mine, ca prim-ministru, românii sunt toţi familia mea. Şi a trebuit să mă gândesc la fiecare membru al familiei mele iar măsurile să fie măsurile pe care le doresc oamenii. Poate că noi avem convingerea că luăm o măsură bună, dar acea măsură nu este cea aşteptată de oameni. Şi de aceea am considerat că dialogul cu oamenii, dialogul cu primarii este foarte important pentru a lua măsurile pe care le aşteaptă românii", a spus premierul demis.

Preşedintele PSD a remarcat implicarea preşedintelui organizaţiei judeţene, Gabriel Zetea, care din momentul în care a preluat conducerea Consiliului Judeţean derulează investiţii în infrastructură beneficiind de finanţări guvernamentale şi europene.

"Am văzut cât suflet au pus colegii mei despre proiectele realizate, cât suflet au pus Gabi Zetea (vicepreşedinte PSD şi liderul organizaţiei judeţene - n.red). Am văzut cât suflet aţi pus fiecare dintre dumneavoastră, când au vorbit despre dezvoltarea judeţului, dar şi despre oameni. Cu câtă mândrie vorbesc despre locuitorii din Maramureş, cu câtă mândrie vorbesc despre fiecare lucru pe care îl construiţi împreună. Vreau să vă spun că şi la nivel de Guvern a fost la fel. Am pus suflet în fiecare proiect. Am pus suflet şi când ne-am gândit la pensionarii din România, când ne-am gândit la profesori sau la medici. Am pus suflet când am mărit salariile sau atunci când am susţinut programele naţionale de dezvoltare rurală", a declarat Viorica Dăncilă.

Viorica Dăncilă a fost însoţită de secretarul general al PSD, Mihai Fifor, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea, ministrul sănătăţii, Sorina Pintea, parlamentarii maramureşeni Călin Matei, Liviu Marian Pop şi Gheorghe Şimon şi de secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Dragoş Titea.

În cursul zilei de joi, Viorica Dăncilă a vizitat investiţia în noua pârtie alpină din staţiunea montană a oraşului Borşa, apoi s-a întâlnit cu electoratul din oraşele Vişeu, Sighetu Marmaţiei şi Baia Mare.

