VIDEO Viorica Dăncilă, mesaj pentru Iohannis: 'Îl vor suspenda românii pe 24 noiembrie. Luni voi fi președintele României'

Viorica Dăncilă, președintele PSD, a spus că, luni, va fi președintele României și că președintele Klaus Iohannis trebuia suspendat.

"Am fost în SUA pentru că trebuia să semnăm acordul pe energie nucleară. Nu am fost să mă plimb, nu am fost să vin cu poze. Pentru mine a fost important ceea ce fac pentru români și România.

Niciodată nu am aprobat declarațiile xenofobe sau extremiste, asa cum nu am aprobat declarațiile extremiste ale lui Iohannis. Nu m-ați auzit cu declarații antisemite, nu m-ați auzit spunând 'niște evrei'.

Eu cred că Klaus Iohannis trebuie să dea explicații pentru această abordare, când vine cu un discurs extremist.

Este inadmisibil ca în România să faci plângere premierului pentru un parteneriat strategic cu Israelul. Ludovic Întâiul ar trebui să explice.

Nu puteam să-l suspend pe Klaus Iohannis cu o lună înainte de alegerile prezidențiale, cu toate că merita. Îl vor suspenda românii pe 24 noiembrie.

Vedem un președinte care vede doar punctele electorale. Poate că PSD nu avrut să-i dea aceste puncte.

Luni voi fi președintele României. Cred în români și cred în puterea binelui în fața răului", a declarat Viorica Dăncilă.