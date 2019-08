VIDEO Viorica Dăncilă: PSD nu va fi arogant la prezidențiale

Liderul PSD Viorica Dăncilă, candidatul partidului la alegerile prezidentiale, a declarat miercuri, la Suceava, ca formatiunea nu va avea o atitudine aroganta in scrutin, spre deosebire de altii care „vad deja aceste alegeri castigate”.

„Vor fi alegeri care vor scoate in randul opiniei publice foarte multe dezinformari, jigniri din partea opozitiei, multe minciuni din partea opozitiei. Ei vor minti, noi vom spune adevarul. Cred ca oamenii vor aprecia fiecare pas facut de fiecare partid in parte. Tratam cu foarte mare seriozitate aceste alegeri. Am inteles mesajul de la europarlamentare. Nu vom avea aroganta unora care vad deja aceste alegeri castigate. Vom munci pentru a castiga increderea fiecarui roman”, a zis Dancila.