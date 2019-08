VIDEO Viorica Dăncilă s-a DEZLĂNȚUIT, la Palatul Victoria: Cu ce atuuri a dat peste criticile lui Klaus Iohannis

Viorica Dăncilă va merge cu noul Guvern în Parlament, unde speră să obțină un nou vot, după ce Klaus Iohannis a refuzat remanierea propusă. Dăncilă a replicat la criticile președintelui cu cele mai puternice atuuri ale sale: creșterea economică lăudată chiar și de Donald Trump, precum și președinția de 6 luni a Consiliului UE.

”Acest Guvern pe care domnul Iohannis îl consideră incompetent este același guvern lăudat de președintele Trump pentru performanțele economice, este același guvern lăudat de toate statele membre ale Uniunii Europene și de toți oficialii europeni pentru buna gestionare a Președinției României la Consiliul UE, același guvern care a crescut veniturile oamenilor și a făcut investiții în aproape toate comunitățile locale.

Este același guvern care a obținut încrederea cetățenilor prin votul din 2016, pentru că acel vot a dat susținerea parlamentară pentru guvernul de astăzi. Nu voi accepta niciodată ca votul românilor să fie discreditat.

Am văzut lașitatea domnului Tăriceanu, am văzut minciunile domnului Ponta, am văzut plângerile penale din partea domnului Orban și jignirile domnului Barna. Am văzut încă o dată atacurile domnului Iohannis. Înțeleg că trebuie să mă lupt cu toți acești bărbați de stat ai României care nu au înțeles că lupta politică e pe proiecte și nu pe cine țipă și jignește mai tare.

Dacă toți acești oameni politici care conduc acest stat și care au putere în partidele lor se poziționează împotriva unui singur om, înseamnă că eu de partea mea trebuie să am românii, femeile din această țară, toți oamenii de bine care nu vor mai accepta vreodată astfel de cuvinte și comportamente și care vor echilibru, consens și oameni responsabili în funcțiile de conducere ale statului.

Ne vom duce cu demnitate mandatul până la capăt și vom avea curajul să ne uităm în ochii românilor pentru că nu am luat niciodată vreo măsură împotriva lor.”, a spus Viorica Dăncilă.

