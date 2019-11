VIDEO Viorica Dăncilă, semnal către serviciile secrete: 'Am avut o colaborare instituțională bună, nu m-am gândit eu să fac o schimbare'

Președintele PSD, Viorica Dăncilă, a vorbit, joi, despre relațiile cu serviciile secrete.

"Am avut o colaborare instituțională bună, tot ce am solicitat am primit de la SRI și SIE. Nu m-am gândit eu să fac o schimbare. Pentru mien prioritatea sunt românii.

În momentul în care voi avea motive, voi face o schimbare. Dar schimbarea o face parlamentul, nu președintele" a spus Viorica Dăncilă.

"Nu- mi este teamă. Am văzut că au încercat tot felul de lucruri. Nu-mi este teamă să merg la DNA. Spre deosebire de Klaus Iohannis, eu voi face ce am spus, voi renunța la imunitate.

Au fost abuzuri. S-a discutat foarte mult și eu ca președinte voi lua atitudine când vor exista abuzuri asupra românilor", a mai precizat președintele PSD, referindu-se la o eventuală implicare a serviciilor secrete în viața politică.