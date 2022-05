Video viral | Dansul de nuntă al unui cuplu de ucraineni - Povestea miresei care și-a pierdut picioarele după ce a călcat pe o mină

Un videoclip a devenit viral în ultimele 24 de ore. Înregistrarea îi prezintă pe doi tinerii proaspăt căsătoriți, Oksana Balandina și Viktor Vasyliv, care își împărtășesc primul dans de nuntă într-o secție de spital din Lviv.

Cu doar câteva săptămâni mai devreme, Oksana Balandina și-a pierdut ambele picioare când o mină a explodat în timp ce ea și logodicul ei se îndreptau spre casă în Lysychansk, notează Sky News.

Amintindu-și momentul în care s-a întâmplat, ea a spus: "Am reușit doar să îi strig: Dragă, uite!".

"S-a uitat la mine când mina a explodat. Am căzut cu fața la pământ. Am simțit un zgomot extrem de puternic în cap. Apoi m-am întors și am început să îmi rup hainele de pe mine. Am crezut că va fi mai ușor să respir, pentru că nu aveam suficient aer".

Viktor Vasyliv, care mergea în spatele ei, nu a fost rănit, dar a spus că aproape "a căzut în disperare" când și-a văzut partenera nemișcată pe jos.

"Dacă nu era Oksana, nu știu ce s-ar fi întâmplat. Ea este atât de puternică. Ea nu a leșinat. Oksana a fost cea care ne-a coordonat acțiunile", a spus el.

Oksana Balandina și-a petrecut ultima lună fiind tratată în spitale din întreaga țară și și-a pierdut ambele picioare și patru degete de la mâna stângă.

Ea a spus că a rămas într-un loc întunecat și că, uneori, "nu a vrut să mai trăiască".

"Nu am vrut să trăiesc o astfel de viață, am doi copii. Nu am vrut ca ei să mă vadă așa. Nu am vrut să fiu o povară pentru nimeni din familia mea", a spus ea.

"Dar, datorită sprijinului, am acceptat. Trebuie să continui să trăiesc. Nu este sfârșitul vieții. Dacă Dumnezeu m-a lăsat în viață, acesta este destinul meu".