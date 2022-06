VIDEO Volodimir Zelenski cere și mai multe arme și nu vrea negocieri de pace: 'Victoria trebuie să fie, înainte de toate, pe câmpul de luptă'

Ucraina are nevoie de o victorie împotriva Rusiei ”pe câmpul de luptă” înaintea oricăror negocieri de pace, declară marţi preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, cotidianului britanic Financial Times (FT), relatează AFP.

”Victoria trebuie să fie, înainte de toate, pe câmpul de luptă”, subliniază şeful statului ucrainean.

Volodimir Zelenski subliniază că Ucraina are nevoie de cel puţin ”tot atâtea arme ca ruşii”.

”Pentru moment, nu putem înainta puternic” fără să suferim pierderi mari, subliniază el.

Liderul de la Kiev îndeamnă, din nou, aliaţii din Occident ai Ucrainei să-i furnizeze armament suplimentar.

Întrebat ce consideră Ucraina a fi o ”victorie” în acest război, Zelenski răspunde că o revenire la situaţia de dinaintea invaziei Ucrainei de către Rusia, la 24 februarie, ar fi ”o victorie provizorie serioasă”, înaintea sfârşitului definitiv al ocupării ţării.

Anexarea de către Rusia a Peninsulei ucrainene Crimeea, în 2014, a fost urmată de un război cu separatişti proruşi, susţinuţi de Moscova, care au preluat controlul asupra unor teritorii vaste în estul Ucrainei, în Donbas, înainte ca Vladimir Putin să lanseze invazia rusă.

