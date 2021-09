VIDEO Will Smith a dezvăluit cine îi va juca rolul în noua versiune a serialului 'Prinţul din Bel-Air'

Will Smith a dezvăluit, printr-un apel video, cine îi va juca rolul în noua versiune a serialului de succes „Prinţul din Bel-Air/ The Fresh Prince of Bel-Air”, potrivit news.ro.

Este vorba despre debutantul Jabari Banks. El va interpreta rolul care i-a adus lui Smith celebritatea la începutul anilor 1990.

„Mă bucur nespus de mult să te cunosc, să fiu în legătură cu tine şi, din inimă, vreau să te felicit”, i-a spus el lui Banks. „Ai primit rolul Will în «Bel-Air»”.

Tânărul a răspuns: „Sunt pregătit, sunt atât de pregătit”. El a dezvăluit că tatăl lui i-a sugerat să încerce să dea probă pentru rol, după ce a citit un articol despre asta. „Este un vis devenit realitate”, a adăugat.

Noua variantă, care va fi lansată pe serviciul de streaming al NBC, Peacock, a fost inspirată de un clip din 2019 realizat de un fan, Morgan Cooper, care a reimaginat comedia ca dramă a zilelor noastre.

Cooper a fost preluat în proiectul produs de Will şi Jada Pinkett Smith prin Westbrook Studios şi de Universal Television.

Smith i-a spus lui Banks: „Ai în faţa ta un drum fantastic şi abia aştept să fiu util pentru tine în acest proces în timp ce îţi construieşti viaţa şi cariera”.

Potrivit Deadline, acesta va fi primul rol în televiziune pentru Banks, originar din Philadelphia, oraşul natal al personajului principal din serial şi al lui Smith. Banks a absolvit Universitatea de Arte anul trecut, cântă şi joacă baschet.

Serialul „The Fresh Prince of Bel-Air” a avut şase sezoane, difuzate de NBC între 1990 şi 1996, iar Will Smith a interpretat o versiune ficţionalizată a sa.

Pentru acesta, a primit două nominalizări la Globurile de Aur, iar rolul i-a impulsionat şi cariera de rapper.

Smith a fost apoi pugilistul Muhammed Ali în „Ali”, care i-a adus prima nominalizare la Oscar în 2002, şi protagonistul „The Pursuit of Happyness” (2006), pentru care a fost selectat a doua oară la premiile Academiei americane de film.