Video| Zeci de pasageri blocaţi ore întregi în Eurotunel, după ce un tren s-ar fi defectat: 'A fost ca într-un film cu dezastre'

Zeci de persoane au rămas blocate ore întregi, marţi seara, în Eurotunelul de sub Canalul Mânecii, după ce un tren de pe ruta Calais - Folkestone s-ar fi defectat, relatează BBC.

Pe internet au apărut imagini în care pasagerii sunt evacuaţi printr-un tunel de serviciu de urgenţă după ce au fost nevoiţi să îşi abandoneze vehiculele. În cele din urmă, au fost transferaţi într-un alt tren şi duşi la terminalul Folkestone din Kent, conform news.ro.

Eurotunnel Le Shuttle a spus că alarmele trenului s-au declanşat şi că trebuie deschisă o investigaţie în acest sens.

”A fost ca într-un film cu dezastre. Pur şi simplu mergeam spre abis fără să ştim ce se întâmplă. A trebuit să stăm sub nivelul mării şi să aşteptăm la o coadă mare. O femeie plângea în tunel, o altă femeie care călătorea singură a avut un atac de panică”, a declarat o pasageră pentru agenţia de presă britanică PA.

Un alt pasager a declarat că au fost blocaţi în Eurotunel cel puţin cinci ore.

Le Shuttle, compania care asigură transportul maşinilor prin tunel, a scirs iniţial pe Twitter că un tren s-a defectat, dar mai târziu a dezvăluit pentru BBC că nu s-a defectat niciun tren, dar alarmele s-au declanşat, fiind necesare investigaţii.

Toţi cei aflaţi la bord au fost transferaţi la ora locală 20.22 BST (ora României 22.22) ”în conformitate cu procedurile de siguranţă şi ca măsură de confort”, potrivit Le Shuttle.

Un alt pasager a scris pe Twitter că oamenii au fost nevoiţi să-şi abandoneze vehiculele în tren şi au fost escortaţi pe jos.

Purtătorul de cuvânt al Le Shuttle a declarat că traficul pasagerilor a fost uşor pe partea oraşului Folkestone, însă pasagerii care călătoresc din Calais au fost sfătuiţi să nu se deplaseze spre terminal marţi seara.

”Din cauza defecţiunii anterioare a trenului, vă sfătuim să nu călătoriţi spre terminal în seara aceasta. Vă rugăm să veniţi mâine, după ora 6 dimineaţa”, a adăugat Le Shuttle.

Passengers were left stranded in the Eurotunnel after a train broke down inside.



Video shared on social media appeared to show travellers walking along the central service tunnel after their train broke down en route to France on Tuesday evening.https://t.co/Jo9nzHSzHq pic.twitter.com/GCgC8ADJoo