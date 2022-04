Vîlceanu, vizibil iritat de întrebările jurnaliștilor: 'Dacă în urma discuțiilor, Florin Cîțu consideră că trebuie să plece, o va face. Nu discut pe comunicate'

Secretarul general al PNL, Dan Vîlceanu, a declarat, vineri, că nu a văzut declarații oficiale asumate privind demiterea lui Florin Cîțu. El a punctat că președintele PNL își va da demisia dacă va considera. De asemenea, vizibil iritat de insistențele jurnaliștilor, Vîlceanu a spus că nu discută pe comunicate sau știri date pe surse.

„Evident, dacă în urma acestor discuții, Florin Cîțu va considera că trebuie să își dea demisia și-o va da. Nu e niciun fel de problemă. (...) Dacă am informații, vă voi da aceste informații. (...) Eu văzut numai știri pe surse, nu am văzut nicio declarație oficială. Vreau să termin și eu o idee. N-am văzut nimic, am văzut doar știri pe surse, nu am văzut declarații asumate de cineva. Până atunci ce vreți să vă spun? Și eu pot cer demiterea oricărui alt coleg. Asta nu înseamnă că acel coleg trebuie să-și dea demisia.

Eu trebuie să am documente. Trebuie să convoc ședințe după comunicate de presă? Eu sunt secretar general, nu discut pe comunicate sau știri pe surse. Eu discut pe documente oficiale. Mi-ați spus că mă lăsați să vorbesc! La revedere!”, a spus Dan Vîlceanu.