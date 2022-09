Vimetco Extrusion, filiala din aval a Alro, a pus în funcţiune o nouă linie automată de extrudare, în urma unei investiţii de 10 milioane euro

Grupul Alro, unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integraţi pe verticală din Europa, după capacitatea de producţie, anunţă că Vimetco Extrusion, filiala din aval a Alro responsabilă cu linia de afaceri de extrudare, a pus în funcţiune o nouă linie automată de extrudare de ultimă generaţie, în urma unei investiţii de 10 milioane euro.

”Alro (BVB: ALR), unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integraţi pe verticală din Europa, după capacitatea de producţie, anunţă că Vimetco Extrusion, filiala din aval a ALRO responsabilă cu linia de afaceri de extrudare, a pus în funcţiune o nouă linie automată de extrudare de ultimă generaţie, în urma unei investiţii de 10 milioane euro. Această linie va permite Vimetco Extrusion să majoreze cu circa 11.000 de tone capacitatea de producţie pentru produse din aluminiu cu valoare adăugată mare şi foarte mare, ajungând astfel la o capacitate totală de peste 35.000 de tone până la finalul anului 2022”, anunţă grupul, potrivit news.ro.

Mai mult, noua linie, dezvoltată în parteneriat cu Presezzi Extrusion spa, are cel mai mic consum garantat de gaz de pe piaţă, fiind dotată cu un sistem eficient de economisire a energiei, precum şi cu zone de răcire a apei şi a aerului operate independent, concepute pentru a aloca resurse în mod eficient, reducând astfel riscul generat de un deficit de resurse.

Vimetco Extrusion sărbătoreşte 16 ani de activitate neîntreruptă.

„Strategia noastră pe termen lung este şi a fost întotdeauna axată pe alocarea raţională a resurselor, investiţia în capacităţi de ultimă generaţie, reducerea necesarului de energie prin eficienţă energetică şi sprijinirea industriilor de energie verde prin furnizarea de produse din aluminiu. Iar acest lucru se dovedeşte a fi cu atât mai corect şi mai valoros în contextul dificil global actual, cu o criză energetică care pune progresul economic în mare risc”, a declarat Igor HIGER, preşedintele Consiliului de Administraţie, Vimetco Extrusion.

Vimetco Extrusion a crescut producţia de la 5.000 de tone, în 2007, din care 10% produse cu valoare adăugată, la 35.000 de tone în 2022, majoritatea fiind produse cu valoare adăugată mare şi foarte mare. Mai mult, şi-a atins obiectivul de a deveni un “ghişeu unic” pentru clienţii din întreaga lume, oferind produse care susţin proiecte cu o eficienţă crescuta în industrii strategice şi cu o amprentă redusă asupra mediului.

Companiile care fac parte din Grupul ALRO sunt: ALRO S.A. - producătorul de aluminiu, Alum S.A. - producătorul de alumină, Sierra Mineral Holdings I, Ltd. - societatea de extracţie a bauxitei, Vimetco Extrusion S.R.L. – producător de aluminiu extrudat, Conef S.A. – societate de tip holding şi de management, Global Aluminium Ltd. - societate de tip holding şi Bauxite Marketing Ltd – marketing, Vimetco Trading – vânzări de aluminiu. Având această structură, Grupul a creat un lanţ de producţie integrat, asigurând materiile prime pentru ALRO.

Alro este o subsidiară a Vimetco PLC (Republica Cipru), un producător global de aluminiu primar şi prelucrat integrat vertical. Structura acţionarilor Alro este: Vimetco PLC (54,19%), Pavăl Holding (23,21%), Fondul Proprietatea (10,21%) şi alţii (12,38%).

ALRO este unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integraţi vertical, după capacitate, din Europa, având o capacitate de producţie instalată de 265.000 tpa, 47.000 de tone pe an de aluminiu reciclat şi cu o capacitate de 332.000 de tone pe an de aluminiu turnat şi facilităţi de procesare de 140.000 de tone pe an de aluminiu laminat la cald şi la rece şi divizia de extrudare.

Principalele pieţe de desfacere pentru produsele ALRO sunt Uniunea Europeană, dar Compania are exporturi şi în SUA şi Asia. Începând cu data de 18 martie 2019, Comisia de Indici a Bursei de Valori Bucureşti a aprobat includerea ALRO (codul ALR) în BET, indicele principal al pieţei, iar în BET-TR (indice care include si dividendele distribuite). Acţiunile ALRO au fost listate la Bursa de Valori Bucureşti încă din octombrie 1997 şi ALRO reprezintă prima companie din industria aluminiului prezentă în cei doi indici. Începând cu anul 2020, ALRO şi Vimetco Extrusion sunt membre al ASI (Aluminium Stewardship Initiative), o asociaţie internaţională care contribuie la îmbunătăţirea durabilităţii în sectorul global al aluminiu