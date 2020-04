Vin ZILE NEGRE pentru H&M - Se aşteaptă la pierderi trimestriale, în urma închiderii magazinelor pe fondul pandemiei

Hennes & Mauritz AB (H&M), al doilea retailer de îmbrăcăminte la nivel mondial, a raportat o scădere cu 46% a vânzărilor în martie, din cauza restricţiilor introduse pentru stoparea pandemiei de coronavirus (Covid-19), şi a avertizat că se aşteaptă la pierderi în acest trimestru, transmit Bloomberg şi Reuters, citate de Agerpres.

Epidemia a forţat H&M să închidă temporar majoritatea magazinelor, să facă concedieri masive şi să renunţe la plata dividendelor, pentru prima dată de la listarea companiei suedeze, în 1974."În condiţiile scăderii dramatice a pieţei, a trebuit să adoptăm multe decizii dificile şi acţiuni puternice. Cu fiecare zi în care magazinele rămân închise, situaţia devine din ce în ce mai îngrijorătoare", a afirmat noul director general Helena Helmersson.Compania vrea să-şi reducă cheltuielile operaţionale, excluzând deprecierea şi amortizarea, cu aproximativ 20 - 25% în trimestrul doi, în timp ce cheltuielile de investiţii vor scădea la cinci miliarde de coroane suedeze, de la un nivel planificat iniţial de 8,5 miliarde de coroane suedeze.

Vezi și: Un nou simptom asociat cu virusul COVID-19! Medicii avertizează: 'Nu ne permitem acest lux cu afecțiuni ale creierului'



În monedă locală, vânzările au scăzut cu 46% în martie, prima lună din trimestrul doi fiscal al H&M. Profitul înainte de taxe în perioada decembrie 2019 - februarie 2020 a urcat la 2,5 miliarde de coroane suedeze (250 milioane de dolari), de la 1,04 miliarde de coroane suedeze în urmă cu un an. Analiştii se aşteptau la un profit de 1,47 miliarde de coroane suedeze. Pe fondul închiderii magazinelor, vânzările online au crescut cu 17% în martie, a anunţat compania suedeză.



În ultima lună, acţiunile H&M au pierdut o treime din valoarea lor.



În ultimii ani, profitul H&M a scăzut, iar stocurile de haine nevândute au crescut, în condiţiile în care grupul nu a reacţionat suficient de rapid la modificarea cererii şi explozia comerţului electronic.



Ca şi alte companii, H&M se confruntă cu creşterea concurenţei pe piaţa din Europa, după ce tinerii au preferat să facă achiziţii de la retailerii online, cum ar fi Asos şi Zalando.



Grupul suedez are şapte branduri: H&M, COS & Other Stories, Monki, Weekday, Arket şi H&M Home.



Primele magazine H&M din România au fost inaugurate în primăvara anului 2011. Compania H&M (Hennes & Mauritz) a fost înfiinţată în 1947, în Vasterls, Suedia.