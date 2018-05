Violențe EXTREME în Israel: zeci de morți și mii de răniți, în ziua mutării ambasadei SUA la Ierusalim

Cel puţin 52 de palestinieni au fost ucişi iar alţi 2.400 au fost răniţi de trupele israeliene, conform oficialilor palestinieni, marcând astfel cea mai violentă zi de la războiul din Fâşia Gaza din 2014, scrie Reuters.

Palestinienii au protestat în ultima lună la graniţa dintre Fâşia Gaza şi Israel faţă de decizia SUA de a-şi muta ambasada la Ierusalim.

Luni, armata israeliană a declarat că 40.000 de palestinieni au participat la „proteste violente” în 13 puncte de-a lungul graniţei securizate cu Fâşia Gaza.

Palestinienii au aruncat cu pietre şi obiecte care ardeau în timp ce armata israeliană a folosit lunetişti. Mai multe cauciucuri au fost arse iar un fum negru a cuprins zona.

Armata israeliană a comunicat că a ucis trei persoane care încercau să planteze explozibile în apropierea gardului de securitate din Rafah. Forţele aeriene şi tancurile israeliene au atacat, de asemenea, poziţii militare ale Hamas în nordul Fâşiei Gaza.

A short while ago, an IAF fighter jet struck 5 Hamas terror organization targets in a military training facility in northern Gaza pic.twitter.com/eDKTlOzVVU — IDF (@IDFSpokesperson) May 14, 2018

Au existat, de asemenea, violenţe între poliţia israeliană şi protestatari care au afişat steagul Palestinei în faţa ambasadei americane. Mai mulţi protestatari au fost reţinuţi.

Liderul palestinian Mahmoud Abbas a condamnat „masacrele israeliene” şi a declarat că vor urma trei zile de doliu.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat: „Fiecare ţară are dreptul la autoapărare. Hamas susţine clar că intenţiile sale sunt să distrugă Israelul şi să trimită mii de oameni care să treacă graniţa cu acest scop”.

Palestinians have been killed protesting at the Gaza border - on the same day that the U.S. opens its new embassy in Jerusalem pic.twitter.com/testTEn3As — Channel 4 News (@Channel4News) May 14, 2018

Şeful politicii externe a UE, Federica Mogherini a afirmat: „Ne aşteptăm de la toată lumea să dea dovadă de calm pentru a se evita alte vieţi pierdute” în timp ce Germania susţine că deşi Israelul are dreptul de a se autoapăra, trebuie să o facă proporţional.

Comisarul ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra’ad al-Hussein, a condamnat „uciderea şocantă a zeci de persoane şi rănirea a altor sute de oameni de către Israel”.