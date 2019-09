Scene de război - Violențe în Franța între polițiști și 'Vestele Galbene'. Zeci de persoane au fost reţinute / VIDEO

Zeci de persoane au fost reţinute, sâmbătă după-amiază, în oraşul francez Nantes, în urma confruntărilor dintre protestatari şi agenţi de poliţie în cursul unui nou miting al mişcării "Vestele galbene", informează site-ul cotidianului Le Figaro, conform Mediafax.

Mii de persoane s-au adunat sâmbătă după-amiază în centrul oraşului Nantes (vestul Franţei) în cadrul unui nou protest al mişcării "Vestele galbene", care denunţă erodarea nivelului de trai.

Cel puţin 26 de persoane au fost reţinute în urma confruntărilor dintre demonstranţi şi forţele de ordine. Autorităţile au utilizat gaze lacrimogene pentru dispersarea manifestanţilor violenţi.

This isn't Caracas, or Hong Kong



These are armoured cars deployed on the streets of #Nantes against peaceful protesters in the heart of Europe.



Coming to an EU city near you with the new European Army ...... soon#GiletsJaunes #Acte44 #MacronDemissionpic.twitter.com/SZYKrRhosh — Ian56 (@Ian56789) September 14, 2019