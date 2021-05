Violenţe israeliano-palestiniene: Premierul Netanyahu decretează stare de urgenţă la Lod (VIDEO)

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a decretat miercuri stare de urgenţă în oraşul Lod din centrul Israelului unde în ultimele ore, conform poliţiei, au avut loc revolte ale minorităţii arabe, transmite AFP preluat de agerpres.

Într-un comunicat, premierul Netanyahu a declarat că a dat undă verde pentru declararea stării de urgenţă în Lod, în timp ce poliţia a informat despre 'revolte' ale minorităţii arabe locale după moartea violentă, marţi, a unui arab israelian.

#Israel flag taken down & replaced by Palestinian in #Lod #اللد pic.twitter.com/n0lo2a87re