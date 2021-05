Violenţe israeliano-palestiniene: Secretarul de stat american Antony Blinken a discutat cu liderul palestinian Mahmoud Abbas

Secretarul de stat american Antony Blinken a anunţat miercuri seară, pe Twitter, că a discutat telefonic cu preşedintele Autorităţii Naţionale Palestiniene, Mahmoud Abbas, şi a cerut încetarea lansării de rachete din Fâşia Gaza către Israel, transmite joi AFP preluat de agerpres.

"Am vorbit cu preşedintele Abbas despre situaţia actuală din Ierusalim, Cisiordania şi Gaza. Am transmis condoleanţe pentru pierderile de vieţi omeneşti. Am subliniat necesitatea de a pune capăt atacurilor cu rachete şi de a reduce tensiunile", a scris pe Twitter şeful diplomaţiei americane.



"Israelienii şi palestinienii merită în egală măsură libertate, demnitate, securitate şi prosperitate", a adăugat Blinken.



Acesta este primul contact la nivel înalt între administraţia Biden şi liderii palestinieni.



Washingtonul a anunţat miercuri trimiterea unui emisar în Israel şi în teritoriile palestiniene care va pleda pentru dezescaladarea violenţelor, cele mai grave din ultimii şapte ani.



Tot miercuri, preşedintele Joe Biden şi secretarul de stat Antony Blinken au discutat telefonic cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.



Violenţele din ultimele trei zile s-au soldat cu cel puţin 74 de morţi şi sute de răniţi.