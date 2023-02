Violențele au erupt puternic în Cisiordania. Sute de coloniști israelieni au luat cu asalt un oraș palestinian / Replică: 2 israelieni și un american uciși

Orașul palestinian Huwara, din Cisiordania ocupată, a fost lovit luni de o serie de atacuri ale coloniștilor israelieni, după ce doi coloniști au fost uciși de focuri de armă palestiniene, potrivit AFP.

Tensiunile au rămas ridicate luni. Armata israeliană a raportat un nou atac la sfârșitul zilei care a ucis un automobilist în apropiere de Ierihon, în Cisiordania, și a declarat că îi caută pe făptași.

Victima este un israelian care este, de asemenea, cetățean american, potrivit Departamentului de Stat al SUA, care a condamnat această crimă „atroce”, precum și pe cea a celor doi coloniști israelieni uciși duminică la Huwara.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price, a condamnat, de asemenea, „violențele pe scară largă și fără discriminare ale coloniștilor împotriva civililor palestinieni, în urma crimelor”. „Ne așteptăm ca guvernul israelian să asigure tragerea la răspundere a celor responsabili pentru aceste atacuri”, a adăugat el.

Violențele au loc pe fondul unei escaladări bruște a conflictului israeliano-palestinian, iar oficialii ambelor părți s-au angajat, în cadrul unei reuniuni care a avut loc duminică în Iordania, să „prevină noi violențe”.

Duminică seara, sute de coloniști israelieni au intrat în Huwara, un mic oraș din nordul Cisiordaniei, unde au aruncat cu pietre în casele palestinienilor, au dat foc la clădiri, pubele și mașini.

La primele ore ale dimineții, locul arăta ca un cimitir de mașini, cu zeci de vehicule arse.

„Au ars tot ce au găsit”, a declarat pentru AFP Kamal Odeh: „Au ars peste 20 de clădiri, inclusiv magazine și case. Nici măcar copacii nu au fost cruțați.

Potrivit lui Wajeh Odeh, un membru al municipalității din Huwara, peste 100 de mașini au fost arse și 30 de case au fost arse sau avariate.

„Considerăm aceste acte ca fiind acte de terorism”, a declarat un oficial al armatei israeliene, estimând că între 300 și 400 de coloniști au intrat în orașul palestinian într-un spirit de „răzbunare”.

Opt israelieni au fost arestați, dintre care majoritatea au fost ulterior eliberați, a precizat poliția.

What the israelis did to the Palestinians in Huwara was deplorable, evil, feral, inhumane & barbaric terrorism; let's not mince words

Israeli settlers rampaged through a Palestinian town in the occupied West Bank, burning over 30 homes and 100 cars in Huwara.



Settlers shot and killed 1 man and wounded over 350 people.



There were 660 settler attacks last year — many facilitated by Israel's army, says the UN.

HUWARA, PALESTINA

I coloni israeliani stanno picchiando e accoltellando i palestinesi, bruciando dozzine di automobili, negozi, case e fattorie.

Hanno attaccato 3 ambulanze.

Oltre 100 palestinesi feriti.

Zero condanne internazionali!https://t.co/qtnSf3fxnC pic.twitter.com/NJmK9bBHaz — ❤️‍???????????????? (@elisamariastel1) February 27, 2023

IDF announced it will be bolstering its West Bank division following deadly terror attack followed by a night of extremist riots in Huwara.

„Scăpată de sub control”...

„Nu poate exista nicio justificare pentru terorism, incendieri și acte de răzbunare împotriva civililor”, a declarat mediatorul ONU pentru Orientul Mijlociu, Tor Wennesland.

Ministerul francez de Externe a declarat că violențele împotriva civililor palestinieni din Cisiordania, teritoriu ocupat de Israel din 1967, sunt „inacceptabile” și amenință să „scape de sub control”. De asemenea, a „condamnat cu fermitate atacul care a luat viața a doi israelieni”.

Cei doi frați se deplasau cu mașina în Huwara duminică după-amiază când au fost împușcați mortal în ceea ce guvernul israelian a declarat că a fost un „atac major” împotriva populației palestiniene.