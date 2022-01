Violeta Alexandru îl bagă în corzi pe ministrul Energiei: Nu furnizorii sunt principalul motiv pentru creșterea facturilor la energie și gaze

Fostul ministru PNL al Muncii, Violeta Alexandru, consideră că ministrul Energiei, Virgil Popescu, induce populația în eroare pe subiectul scumpirii prețurilor la energie electrică și gaze.

„În 2021 s-au întâmplat multe lucruri grave care au determinat creșterea facturilor la energie și gaze: producătorii de energie/gaze au mărit brusc prețurile (când puteau să evite) urmând creșteri în lanț. Ministerul Energiei a pierdut un an, ignorând în continuare exploatarea resurselor naturale existente în România, Gazpromul (rușii) ajungând, în România, de la 10% în 2019 la o cotă de piață de peste 30%. Am primit mesajele voastre în legătură cu măririle de facturi la gaze și energie. Unii dintre dvs. mi-ați trimis și facturi. Problema e de o gravitate extraordinară și se vede cu ochiul liber. Suntem în mijlocul unui dezastru. Cu cât stăm la Ministerul Energiei cu Popescu, cu atât ne apropiem de prăpastie. Cred că am fost prima care a spus acest lucru de la tribuna Parlamentului, încă din septembrie 2021. Nu furnizorii sunt problema (nu sunt principala problemă), așa cum încearcă Ministrul Energiei, Popescu, să spună, ci problema a plecat de la producători – companii românești cu acționar Ministerul Energiei/statul. Se vedea de anul trecut – Ministrul Energiei mi-a recunoscut în ședința Comisiei de Muncă faptul că a văzut din vara lui 2021 că vine o mare creștere în facturile oamenilor”, a scris Violeta Alexandru pe Facebook.

„Mă și mir că furnizorii (care nu sunt perfecți, foarte bine fac autoritățile că îi verifică și pe ei) își lasă reputația terfelită de Ministrul Energiei care sugerează că ei reprezintă principala cauză a scumpirii facturilor. E problema dânșilor dacă acceptă acest lucru cu mentalitatea că nu trebuie să se pună rău cu politicienii. De aceea suntem unde suntem, pentru că nu avem curaj. Problemele se vor acutiza în lunile următoare. Noi acum am primit facturile pe anul trecut. Vor continua și după 31 martie când încetează plafonarea (făcută după prețurile mărite) și compensarea. Energie vom folosi și după martie. Centralele pe gaz vor fi folosite și după martie. Aceste scumpiri se vor vedea tot anul. Urmează semnarea unor noi contracte”, a adăugat fostul ministru.

„Îmi scriu oamenii, mulți pensionari dar și familii cu venituri mici, oameni îngroziți în așteptarea facturilor din lunile următoare. Unele întrebări sunt de bun simț: când a decis PSD cu PNL creșterea cu 10% a pensiilor pe 2021, au fost atât de cinici încât (știind ce prețuri vin) să facă această creștere cât să nu mai aibă nicio valoare? Știau de când au făcut programul de guvernare, și PSD și PNL ce urma să se întâmple. Când au decis să dea un ajutor (doar pe o lună, deși iarnă va fi și în februarie) pensionarilor cu pensii mici, practic s-au întors cu spatele la familiile monoparentale și chiar la cele în care ambii părți câștigă puțin? Cât populism”, a conchis Violeta Alexandru.