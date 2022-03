Violeta Alexandru trage cu tunul în Guvernul Ciucă: 'Este incapabil să atingă toate jaloanele în PNRR'. Unde sunt cele mai grave restanțe

Deputatul neafiliat Violeta Alexandru, reprezentând Forţa Dreptei, a susţinut marţi că Guvernul nu poate îndeplini mai mult de 50% din jaloanele din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă până la termenul limită de 31 martie, restanţele fiind la Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Culturii, Ministerul Turismului, la Ministerul Digitalizării.

"31 martie este termenul limită al primului trimestru în care Guvernul României are de raportat Comisiei Europene îndeplinirea unor jaloane. Ne-am uitat pe situaţia din acest moment şi tragem un semnal de alarmă, românilor le semnalăm acest lucru, că Guvernul este incapabil să atingă aceste jaloane, pe care de altminteri le-a stabilit şi le-a girat prin PNRR. Din estimările noastre, din analizele pe care le-am făcut, cu generozitate 50% dintre ele vor fi îndeplinite, restul sunt nişte jaloane foarte clare pe care Guvernul nu le-a anunţat public sau dacă le-a anunţat, le-a lăsat în consultare sau doar le-a anunţat şi nu le-a finalizat", a afirmat Violeta Alexandru, într-o conferinţă la Parlament.Ea a mai susţinut că Guvernul 'este incapabil', iar cele mai grave restanţe sunt la jaloanele gestionate la centrul Guvernului de Secretariatul General al Guvernului şi de Cancelarie, direct de premierul Nicolae Ciucă."Acolo sunt nişte angajamente foarte clare, hotărâri de guvern care trebuiau date, măsuri guvernamentale de la centrul Guvernul, iar ele nu sunt făcute, nu ştie nimeni de ele, mai sunt câteva zile, imposibil de crezut că vor fi gata şi vor fi şi aprobate. Sunt jaloane în care situaţia este restantă la Ministerul Culturii, la Ministerul Turismului, la cel al Digitalizării. Nici acum nu este clară situaţia Cloud-lui guvernamental. Este adevărat că aveau de făcut o analiză, dar ca să ajungi la o analiză şi la o proiecţie legat de când va fi funcţional Cloud-ul guvernamental, trebuie să fii în stare să pui la masă toate părţile interesate şi să ajungi la un punct de vedere, ceea ce e imposibil de crezut că se va întâmpla, având în vedere controversa pe care o vedeţi în spaţiul public pe acest subiect", a adăugat deputatul.Violeta Alexandru a spus că principalul vinovat al acestei situaţii este ministrul Fondurilor Europene."Nu ai cum să te impui prin prestanţă şi prin cunoştinţe în faţa celorlalţi miniştri atâta vreme cât nu reuşeşti să gestionezi portofoliul respectiv. De ce mai avem acest minister din moment ce se scuză încontinuu cum că ministerele ar fi trebuit să îi trimită şi nu fac acest lucru", a afirmat Alexandru, apreciind că şi la nivelul ministerelor este "o neseriozitate crasă", care nu s-a mai văzut de mulţi ani în România.Ea a mai spus că România va avea un eşec din această perspectivă a PNRR, care încă nu se traduce în pierderea banilor, dar este un prim semnal de alarmă pentru Comisia Europeană că ţara noastră "este condusă, în acest moment, de un guvern de neserioşi".Deputatul neafiliat Ionel Dancă a afirmat, la rândul său, că îndeplinirea obiectivelor asumate prin PNRR este un "dezastru"."Dezastrul din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor asumate în cadrul acestui plan şi implementarea proiectelor de investiţii se regăseşte pe toate celelalte componente prin care România are acces la finanţare nerambursabilă. Muntele de bani la care ne-am uitat cu toţii şi toţi românii, la cele 80 de miliarde de euro pe care am reuşit să le negociem în timpul Guvernului Orban în 2020, în momentul de faţă, riscă să devină un castel de nisip şi să se prăbuşească din cauza incompetenţei Guvernului, care nu ştie să-şi facă treaba", a afirmat Dancă.Potrivit acestuia, în acest moment, finanţările pentru mediul privat, pentru tot ceea ce înseamnă instrumente financiare şi pentru digitalizarea companiilor sunt "pur şi simplu în aer"."Jaloanele care trebuiau îndeplinite pentru primul trimestru al acestui an: respectiv selectarea administratorului de schemă ajutor pentru digitalizarea IMM-urilor - nerealizat; instrumentele financiare pentru renovare şi integrare energetică din punct de vedere al eficienţei energetice pentru companii şi autorităţi publice - nu este realizat; lansarea procedurii de ofertare pentru proiecte de producţie de energie din surse regenerabile - nu s-a îndeplinit. Şi lista poate continua", a evidenţiat Dancă.