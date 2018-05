Vicepremierul Viorel Ştefan: În 2018 faţă de 2017 cheltuielile de personal au crescut cu 20%, conform celor asumate de Guvern

Cheltuielile de personal au crescut în 2018 faţă de 2017 cu 20%, aşa cum ne-am angajat în programul de guvernare, de la 21,8 miliarde lei pe patru luni în 2017 la 26,3 miliarde lei pe patru luni în 2018, a declarat vicepremierul Viorel Ştefan.

"La capitolul cheltuieli de personal nu ştiu cum ar trebui prezint lucrurile pentru ca în societatea românească să fim înţeleşi corect. Sunt zile în care ni se spune că am greşit că nu am crescut salariile, a doua zi ni se spune că am greşit că le-am crescut. Eu cred că astfel de afirmaţii nu sunt obiective, nu au în spate cifre corecte şi de aceea eu vreau să vă spun că în 2018 faţă de 2017 cheltuielile de personal au crescut cu 20%, aşa cum ne-am angajat în programul de guvernare. Ne amintim că şi în 2017 a fost o creştere, la fel, de 20%, conform angajamentului, conform celor asumate de către Guvern, pentru primul an, al doilea an. Iată că se înscrie în acest grafic, creştere de 20%, de la 21,8 miliarde lei pe patru luni (în 2017 - n.r.), la 26,3 miliarde lei pe patru luni în 2018 ", a declarat Viorel Ştefan, marţi, la Palatul Victoria, potrivit Agerpres.Vicepremierul a făcut o prezentare a execuţiei bugetare pe primele patru luni ale acestui an.