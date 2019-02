Viorica Dăncilă a anunțat OUG pe justiție 'în cel mai scurt timp'

Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica, la Parlament, dupa intalnirile cu liderii PSD si cu grupurile parlamentare, ca a vazut un proiect de ordonanta de urgenta elaborat de ministerul Justitiei in privinta verdictelor date de completurile de 5 judecatori si spera ca actul normativ va fi adoptat in cel mai scurt timp.

`Am discutat cu dl ministru (Tudorel Toader), am discutat și vineri, în legătură cu ce putem face cu recursul compensatoriu, am discutat cu ordonanța cu completele de 5, urmează să am o nouă discuție săptămâna aceasta să vedem cum...Am văzut deja, deja dl ministru are un proiect cu recursul compensatoriu, dar trebuie să îl discutăm mai aprofundat. Și cel cu completurile de 5 judecători, am mai subliniat acest aspect, așa cum a spus Juncker, în fiecare stat trebuie să respectăm statul de drept, drepturile cetățenilor și lupta anticorupție, eu cred că această ordonanță se încadrează și cred că cei care au avut un proces în care completul nu a fost constituit legal, au dreptul la un proces corect”, a spus Viorica Dancila, la Parlament.

„Eu sper ca în cel mai scurt timp să venim cu această ordonanță”, a adăugat premierul.

Premierul Viorica Dăncilă a spus recent că este necesară adoptarea unei ordonanţe de urgenţă pentru contestarea în anulare a sentinţelor definitive date de completurile de 5 judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în perioada 2014-2018 și că a discutat cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader despre această ordonanţă.

