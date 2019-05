Viorica Dăncilă a identificat cauza majoră: 'Termenele au constituit principala problemă cu care ne-am confruntat'

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi, la Alba Iulia, că respectarea termenelor constituie una dintre principalele probleme întâmpinate în derularea investiţiilor, potrivit agerpres.ro.

"Pentru noi este foarte important, dincolo de fondurile pe care le alocăm pentru orice investiţie, să ne încadrăm în termene. Pentru că, de-a lungul timpului, s-a dovedit că termenele au constituit principala problemă cu care ne-am confruntat", a spus Viorica Dăncilă, în cadrul unei vizite pe care a efectuat-o la Sala Unirii din Alba Iulia, obiectiv aflat de anul trecut în reabilitare.

În ceea ce priveşte restaurarea Sălii Unirii, premierul Dăncilă a primit asigurări că finalizarea lucrărilor va fi la termen.

Însoţită de o delegaţie din care au făcut parte ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, ministrul culturii, Daniel Breaz, Viorica Dăncilă a revenit joi după-amiaza la Alba Iulia, unde fusese şi în cursul dimineţii.

La primul obiectiv vizitat, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, delegaţia a fost întâmpinată atât de un grup de susţinători, care au strigat "PSD, victorie", cât şi de mai mulţi protestatari, care au scandat "PSD, ciuma roşie" şi "Ruşine, ruşine să vă fie".

După scurta vizită derulată la spitalul din Alba Iulia, unde presa nu a avut acces, delegaţia s-a îndreptat spre Sala Unirii, monument reabilitat cu fonduri guvernamentale, unde premierul şi miniştrii au fost aşteptaţi de câteva zeci de membri şi simpatizanţi ai PSD.

"Parcă mai ieri am avut aici şedinţa de guvern (în noiembrie 2018 - n.r.)", a spus Dăncilă, care s-a arătat plăcut surprinsă de modul în care arată Sala Unirii.

"Am vrut să văd obiective care s-au realizat atât din fonduri europene, dar şi din fonduri guvernamentale. Consider că este important să vedem în ce stadiu suntem, dacă ne încadrăm în termene, pentru că eu cred că românii s-au săturat să tot aştepte şi trebuie să depunem efort, atât autorităţi locale, autorităţi centrale, să ne încadrăm în termenele pe care le-am stabilit şi să devină realitate ceea ce altădată au constituit doar promisiuni. Nu am venit la Alba Iulia să fac promisiuni, am venit să văd ceea ce a realizat Guvernul României, cum s-au implementat măsurile din programul de guvernare, am venit cu o echipă de miniştri tocmai pentru a monitoriza foarte bine acest lucru şi pentru a vedea dacă foaia de parcurs stabilită este respectată", a declarat premierul.

Întrebată despre stadiul lucrărilor la Autostrada Sebeş-Turda, Viorica Dăncilă a spus că acolo este "o problemă".

"În ceea ce priveşte tronsonul I, suntem mai înaintaţi, la tronsonul II sunt probleme în ceea ce priveşte încadrarea în termene, dar sunt convinsă că, dacă în scurt timp vom reglementa şi această situaţie şi că încercăm să ne încadrăm în termene. Suntem mobilizaţi (...) şi vom lua măsuri care se impun, acolo unde firmele respective nu se încadrează în termene, să renunţăm la contracte, pentru că nu vom mai accepta claim-uri şi nu vom mai accepta întârzieri. Este singura modalitate în care putem să mişcăm lucrurile", a declarat Viorica Dăncilă.