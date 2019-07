Viorica Dăncilă: 'Declar război împotriva criminalității' - VIDEO

Viorica Dăncilă a anunțat, miercuri seara, la sediul Guvernului, că România declară război împotriva criminalității, după crimele de la Caracal. Ea le cere partidelor politice să îi fie alături.

”Am mers la Ministerul Afacerilor Interne și am discutat cu toți șefii de arme despre acest caz. Am văzut dorința lor de implicare și am cerut un set de măsuri organizatorice și legislative, pentru a preîntâmpina astfel de situații.

Același lucru l-am solicitat tuturor entităților care pot avea un rol important în eliminarea disfuncționalităților.

Revolta oamenilor din aceste zile este justificată. Însă românii nu trebuie să se teamă. Țara noastră nu aparține criminalilor, violatorilor, pedofililor sau traficanților de persoane! Sunt femeie, sunt mamă, am crescut un copil, știu ce înseamnă grija, știu câtă nevoie avem să ne știm copiii și familia în siguranță.

De aceea mă voi implica personal în această reformă. Voi urmări și voi coordona toate eforturile de eradicare a acestor fenomene. Fără milă, fără menajamente, fără compromisuri și fără amânări, declar război împotriva criminalității!

Aceste probleme nu sunt de ieri sau de azi, trenează de ani de zile și nu putem vorbi de nevinovați. Vinovați sunt toți cei care au putut să facă ceva și nu au făcut.

A existat până acum o concentrare exclusivă pe lupta anticorupție, iar lupta împotriva criminalității a rămas în plan secund.

Nu putem accepta acest lucru. Lupta împotriva corupției trebuie sa continue, dar trebuie să o canalizăm - din zona de spectacol și de alocare exclusivă de resurse și atenție - către zona de prevenție, către instituirea unor mecanisme care să controleze și să prevină acest fenomen.

Iar primul lucru pe care trebuie să-l protejăm este viața.

Solicit clasei politice și tuturor factorilor responsabili în acest demers să se implice. Acest război împotriva criminalității presupune ca alături de prim-ministru să vină toți cei care vor ca siguranța să devină o prioritate! Nu mai este vorba despre a fi oameni politici, ci despre a fi oameni.

Chem alături de noi și organizațiile non-guvernamentale care activează în domeniul combaterii violenței domestice, a traficului de persoane, a abuzurilor, în domeniul protecției minorilor. Le invit la Guvern pentru ca, împreună cu specialiștii din ministere, să găsim soluțiile corecte. Să reparăm ceea ce este atât de profund greșit.

Pe mine, ca femeie și ca mamă, ceea ce s-a întâmplat la Caracal m-a zdruncinat. Dar sunt acea femeie și mamă care are la dispoziție pârghii necesare pentru îndreptarea lucrurilor.

Din solidaritate cu toate femeile românce, cu toți părinții și cu toți aceia care în fiecare zi se gândesc la binele cuiva drag, voi face tot ceea ce îmi stă în putere ca în România să primeze legea și siguranța.”, a spus Viorica Dăncilă.

