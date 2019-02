Viorica Dăncilă, despre anchetarea lui Kovesi - Toți trebuie să fim egali în fața legii și să răspundem în mod egal

Viorica Dancila sustine, referitor la anchetarea Laurei Codruta Kovesi, ca toti oameni trebuie sa fie egali in fata legii, mentionand ca functia de procuror sef al Parchetului European nu tine de presedintia Consiliului UE.

"Nu vreau sa comentez aceste aspect, nu e treaba prim-ministrului sa comentez o problema de justitie. Atat imi doresc, justitia sa fie echilibrata. Aceasta functie nu e legata de presedintia Consiliului UE. Nu avem pe masa de lucru nominalizarea pentru functia de procuror sef european, se discuta in Parlament, in comisia LIBE. In fata legii trebuie ca toti sa fim egali si toti trebuie sa raspundem egal", a declarat Viorica Dancila.

