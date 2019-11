Viorica Dăncilă, despre cazul crimelor de la Caracal: Am avut această tentație. Părinții trebuie să știe ce s-a întâmplat cu fetele. Trebuie să se afle adevărul

Alături de președintele Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă le-a transmis, încă de la începutul cazului Caracal, condoleanțe celor două familii care și-au pierdut fetele. Premierul a declarat, duminică, la Antena 3, că a avut impulsul de a merge la Caracal, pentru a le consola pe cele două familii, dar nu a făcut-o din cauză ca nu cumva gestul său să fie speculat politic.

Dăncilă a cerut ca adevărul să fie aflat cât mai curând și a precizat că nu a putut să se implice în anchetă deoarece este problema justiției.

”Am avut această tentație să merg acolo. Am crezut că se poate interpreta politic. Voiam să mă duc ca om și ca mamă. M-am gândit că dacă merg acolo o să văd partide și oameni care o să îi atace pe părinții Alexandrei. Am făcut tot ceea ce a depins de mine ca să îi ajut. Am făcut ca om și ca mamă, care știe ce e în sufletul unei mame. Trebuie să se afle adevărul. Au fost lucruri legate de justiție, dacă interveneam se interpreta. Eu nu pot să intru peste DIICOT. Părinții trebuie să știe ce s-a întâmplat cu fetele. Trebuie să se afle adevărul.”, a spus Viorica Dăncilă.

