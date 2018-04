Viorica Dăncilă, despre posibilitatea ca Iohannis să conducă o ședință de Guvern: 'Dacă a făcut-o o dată, asta nu înseamnă că trebuie să se repete'

Viorica Dăncilă crede că episodul cu Klaus Iohannis la cârma unei ședințe de Guvern, așa cum s-a întâmplat în mandatul lui Sorin Grindeanu, nu va avea loc cu ea la Palatul Victoria.

”Trebuie sa anunte daca vine la sedinta de Guvern si trebuie sa fie pe ordinea de zi un punct care sa necesite prezenta presedintelui. Nu suntem la scoala ca sa vina domnul profesor sa ia elevii de urechi. Daca a facut-o o data, asta nu inseamna ca lucrurile trebuie sa se repete.”, a precizat Dăncilă la România TV, într-un interviu acordat lui Victor Ciutacu.

”Eu sunt un om echilibrat si sunt un om caruia ii place echilibrul, sunt un om discret, nu imi place sa fac spectacol. Daca ati vazut, nu am iesit niciodata cu declaratii care sa starneasca un razboi sau indignare. Dar, in acelasi timp, sunt un om demn, sunt un om care am incredere in mine si un om care are taria sa mearga mai departe atunci cand stie ca merge pe drumul cel bun.

Chiar si cu riscul de a gasi un zid in partea cealalta. Eu nu am voie sa-i dezamagesc pe cei care au crezut in mine si voi merge mai departe. Presedintele Romaniei nu are atributii in ceea ce inseamna a demite premierul. Daca eu i-as spune acelasi lucru domnului presedinte, probabil ar zambi. Eu nu am zambit. Nu am zambit pentru ca mi se pare o gluma nelalocul ei. Nu poti sa spui asa ceva, in calitate de om care ar trebui sa aduci echilibru, sa fii un mediator in cadrul statului. Deci, domnul presedinte voia sa medieze o disputa imaginara intre Guvern si BNR, dar vrea in acelasi timp un razboi intre Guvern si Administratia Prezidentiala. Eu nu inteleg acest lucru si probabil multi romani nu il inteleg, dar pentru mine mai important este sa duc la capat programul de guvernare, iar daca domnul presedinte considera ca nu mai poate coopera cu Guvernul, intr-adevar, este un lucru destul de grav.

Daca a facut-o o data, asta nu inseamna ca lucrurile trebuie sa se repete. Eu am vrut si mi-am dorit, si imi doresc, sa fie un echilibru, sa fie o buna relatie inter-institutionala. Nu o relatie intre oameni. Probabil nu ii place domnului presedinte Viorica Dancila, dar o relatie institutionala intre Guvern si Presedintie trebuie sa existe si cred ca domnul presedinte trebuie sa regandeasca acest mod de abordare.

Daca nu o va face, eu voi merge inainte. Am sustinerea coalitiei de guvernare, am sustinerea Parlamentului, eu voi merge inainte si voi incerca si sunt sigura ca voi reusi sa pun in practica programul de guvernare.”, a spus Dăncilă.