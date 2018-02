Viorica Dăncilă, despre relația cu Iohannis: 'Faptul că m-a desemnat arată o responsabilitate'

Premierul Viorica Dăncilă a avut o primă intervenție televizată după instalarea la Palatul Victoria. În direct prin telefon la România TV, când în studio se afla Liviu Dragnea, prim-ministrul Dăncilă a vorbit despre relația cu președintele Iohannis.

„Eu am vorbit întotdeauna despre echilibru și faptul că avem nevoie de normalitate în România. Deci relația pe care o voi avea cu domnul președinte Iohannis va fi o relație corectă, transparentă, o relație de care este nevoie în România, pentru că de multe ori am uitat ce însemnă o relație corectă. Faptul că domnul președinte m-a desemnat, respectând majoritatea parlamentară, arată o responsabilitate. Pe proiecte importante pentru țară, pentru români, trebuie o colaborare între președinte, guvern, parlament. O colaborare care nu este bună nu va aduce o plus valoare”, a declarat Viorica Dăncilă.