Viorica Dăncilă, față în față cu șeful Parlamentului European! Ce asigurări i-a dat premierul lui Antonio Tajani

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a anunţat, miercuri, că în Parlamentul României va fi votată, în scurt timp, ultima formă a programului preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene.

"Vreau să vă asigur încă de la început că România este pregătită pentru a prelua preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Suntem pregătiţi atât din punct de vedere organizatoric şi logistic, dar şi din punctul de vedere al programului pe care îl avem pentru preluarea preşedinţiei. În scurt timp, în Parlamentul României, va fi votată ultima formă a programului preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene", a declarat Dăncilă, la începutul reuniunii Conferinţei Preşedinţilor Parlamentului European şi a Guvernului României, care are loc la Palatul Victoria, conform agerpres.ro Premierul a salutat prezenţa la Bucureşti a preşedintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, şi a liderilor grupurilor politice din PE."Ne bucură prezenţa dumneavoastră astăzi aici, în An Centenar, an în care România sărbătoreşte o sută de ani de la Marea Unire. Ne bucură prezenţa dumneavoastră aici, în prima vizită premergătoare preluării preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene de către România, la 1 ianuarie 2019", a spus Dăncilă.

Ea a arătat că discuţiile din cadrul reuniunii vor fi axate pe teme importante pentru Uniunea Europeană, precizând că subiectele legate de pregătirea României pentru preluarea preşedinţiei Consiliului UE "vor aduce plusvaloare". "În acelaşi timp, ne va ajuta să vedem punctele comune în ceea ce priveşte atât viitoarea preşedinţie a Consiliului Uniunii Europene, cât şi din punct de vedere al Parlamentului European", a spus Dăncilă.



Şefa Guvernului de la Bucureşti a precizat că, în timpul preşedinţiei române a Consiliului UE, vor fi organizate numeroase evenimente atât în România, cât şi la Bruxelles.



"Avem multiple evenimente în toate zonele ţării, avem evenimente multiple în Bucureşti, dar, bineînţeles, şi la Bruxelles. Programul cuprinde patru puncte distincte şi anume: o Europă a coeziunii - de altfel şi motto-ul preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene deţinută de către România este 'Europa valorilor comune europene', o Europă a siguranţei, creşterea rolului global al Uniunii Europene şi, bineînţeles, promovarea valorilor europene", a afirmat Viorica Dăncilă.